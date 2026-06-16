Desalojan a comerciantes que se asentaron por el aeropuerto de El Alto

Un operativo conjunto entre la Policía, la Intendencia Municipal y vecinos de la zona evitó este martes la instalación de comerciantes en espacios cercanos al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde presuntamente pretendían asentarse sin la autorización correspondiente.

Representantes vecinales denunciaron que algunas personas afirmaban contar con documentación para ocupar el sector e incluso habrían distribuido tickets para la asignación de puestos; sin embargo, no presentaron los documentos requeridos cuando fueron solicitados por los vecinos.

Asentamientos irregulares

Durante la intervención, las autoridades retiraron a los comerciantes que intentaban instalarse en una franja ubicada entre el kilómetro 7 y las proximidades de la puerta principal de la terminal aérea.

Según el reporte, efectivos policiales permanecieron en el lugar para resguardar el área y evitar nuevos intentos de ocupación, mientras personal de la Intendencia realizó controles y verificaciones en el sector.

Los vecinos sostienen que el espacio no cuenta con autorización de la Dirección de Ferias y Mercados y que, por tratarse de inmediaciones del aeropuerto, existen restricciones para el establecimiento de actividades comerciales.

Vigilia permanente de autoridades

Tras el operativo, varios comerciantes y artesanos permanecieron en aceras y áreas cercanas, algunos bajo árboles, a la espera de una posible solución que les permita continuar con sus actividades económicas.

Las autoridades señalaron que no permitirán asentamientos irregulares en el sector y mantendrán controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales.

El hecho ocurre en un contexto de dificultades económicas para distintos sectores productivos y comerciales, afectados por los prolongados bloqueos registrados en varias regiones del país.

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