Rescatistas de fauna alertan que la falta de combustible afecta emergencias en Beni

Equipos de rescate de fauna silvestre en el departamento del Beni alertaron que la escasez de combustible está afectando la atención de emergencias y el traslado de animales que llegan a zonas urbanas en busca de refugio.

Casos de emergencia que atender

El médico veterinario y rescatista Marco Greminger explicó que diariamente reciben entre siete y diez reportes de animales silvestres, una cifra que podría incrementarse con el inicio de la temporada de chaqueos y el riesgo de incendios forestales.

Entre las especies más afectadas se encuentran serpientes, aves y reptiles que ingresan a barrios y zonas urbanas huyendo del fuego o del deterioro de su hábitat.

Graminger explicó que la falta de carburante impide movilizar equipos de rescate y trasladar el equipamiento necesario para atender las emergencias.

“Estamos haciendo hasta lo imposible para adaptar motocicletas. Incluso vamos a solicitar que nos presten una bicicleta para poder llegar a algunos rescates”, afirmó.

El rescatista indicó que la situación también afecta a instituciones de apoyo como la Policía Forestal y de Protección al Medio Ambiente (Pofoma), cuyas unidades tendrían dificultades para abastecerse de combustible.

Requieren combustible con urgencia

Uno de los casos recientes fue el rescate de un tucán que resultó herido tras impactar contra un edificio mientras escapaba de otros animales en una zona urbana de Trinidad. El ave recibe atención veterinaria en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Pecuarias.

Greminger pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) priorizar el abastecimiento de combustible para equipos de rescate, bomberos voluntarios y unidades ambientales.

“Pedimos que se nos dé prioridad para cargar nuestro cupo de combustible y poder atender a aquellos animales que no tienen voz”, manifestó.

Incendios

Asimismo, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente dotar de equipos especializados, caniles, mallas y material de rescate para afrontar la temporada crítica de incendios forestales.

El especialista advirtió que los incendios no solo provocan la muerte y desplazamiento de la fauna silvestre, sino que también generan desequilibrios ecológicos que terminan afectando a la población.

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