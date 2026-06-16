Santa Cruz: mototaxistas anuncian bloqueos por pagos pendientes de compensación

Rubén Cardozo, dirigente de los mototaxistas, anunció este martes que el sector instalará bloqueos de carreteras a partir del jueves debido a la falta de respuestas de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a sus demandas relacionadas con el pago de compensaciones por daños ocasionados por la gasolina y la reconversión de sus vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).

“Vamos a realizar un bloqueo de 24 horas este jueves en dos puntos estratégicos. No vamos a señalar los lugares por una cuestión de estrategia. Con esta medida esperamos que nos den una solución definitiva a nuestras demandas. Pedimos disculpas a la población, pero bloqueando es la única forma de que nos escuchen”, manifestó Cardozo.

El dirigente advirtió que, de no existir una respuesta concreta de las autoridades, el sector no descarta asumir un bloqueo de carácter indefinido.

Según Cardozo, el lunes sostuvieron una reunión con representantes de YPFB y la ANH; sin embargo, cuestionó la presencia del vicepresidente de Yacimientos, a quien acusó de no contar con capacidad de decisión.

“Cada consulta que le hacíamos debía trasladarla por teléfono a sus superiores. Eso para nosotros es una burla porque llevamos meses esperando soluciones”, señaló.

Entre las principales demandas del sector se encuentra el pago de compensaciones a los afectados por la calidad de los combustibles en provincias como Guarayos, Concepción y San Javier, donde, según denuncian, todavía existen casos pendientes.

“En Guarayos, Concepción y San Javier no están realizando los pagos. También hemos solicitado que cambien los tanques de los toritos para que funcionen a GNV. Sabemos que en Cochabamba ya existen al menos diez vehículos de este tipo operando con ese sistema. Si la gasolina sigue llegando con problemas de calidad, por lo menos que nos permitan cambiar de combustible”, sostuvo.

Cardozo aseguró que las autoridades han dilatado las respuestas a sus demandas y afirmó que el sector lleva cinco meses esperando una solución.

Compensaciones por combustible

La aseguradora estatal Unibienes informó que las compensaciones por los daños atribuidos a la calidad de la gasolina alcanzan los Bs 91,8 millones, equivalentes a aproximadamente 13,1 millones de dólares. Los pagos fueron realizados a propietarios de 31.000 vehículos afectados, de más de 70.000 que reportaron fallas.

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