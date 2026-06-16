Productores de Alto Beni reparten frutas para familias paceñas afectadas por los bloqueos

Productores del Alto Beni iniciaron una campaña solidaria de distribución gratuita de frutas en la ciudad de La Paz con el objetivo de apoyar a familias vulnerables afectadas por la crisis económica y social derivada de los conflictos registrados en el país.

Frutas para todos

Un camión cargado con bananos, mandarinas, naranjas y otros productos agrícolas recorrió distintos sectores de la urbe paceña para entregar alimentos a comerciantes ambulantes, trabajadores informales y personas en situación de necesidad.

Miguel Tancara, productor del norte paceño, explicó que la iniciativa busca llevar ayuda a quienes enfrentan mayores dificultades económicas, pero también transmitir un mensaje de unidad entre los bolivianos.

“Nosotros como productores del norte de La Paz estamos organizados para ser solidarios con la gente más vulnerable, con quienes están sufriendo por los conflictos que vivimos a nivel nacional”, afirmó.

Según explicó, parte de la fruta será distribuida en las calles del centro paceño y otra será destinada a distintos albergues y centros de acogida.

“Más que traer fruta, queremos traer un mensaje de unidad y hermandad entre todos los bolivianos. No podemos seguir peleando ni luchando entre nosotros mismos; debemos trabajar por el desarrollo de nuestro país”, sostuvo.

Reflexión

El productor también pidió reflexión a las autoridades y actores políticos involucrados en el conflicto, señalando que las consecuencias recaen principalmente sobre los sectores más vulnerables de la población.

La campaña fue recibida como un gesto de solidaridad en medio de las dificultades económicas que atraviesan miles de familias paceñas tras varias semanas de conflictos y restricciones que afectan el abastecimiento y la actividad comercial.

Los productores señalaron que continuarán impulsando acciones de apoyo comunitario mientras persistan las dificultades que enfrentan distintos sectores de la población.

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