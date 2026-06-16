“Que los agarren y hagan responder a sus padres”: el clamor de vecinos cansados de las pandillas

La preocupación y el temor se han apoderado de los vecinos del barrio Lucerito, ubicado en la zona de Villa Primero de Mayo, donde constantes enfrentamientos entre pandillas mantienen en alerta a las familias del sector. Los residentes denuncian que los grupos juveniles utilizan piedras, petardos e incluso machetes durante sus enfrentamientos, poniendo en riesgo la integridad de niños, mujeres y adultos mayores.

Según los testimonios de los vivientes, las peleas ocurren con frecuencia en las calles del barrio y en espacios públicos donde se desarrollan actividades recreativas y deportivas. Los vecinos aseguran que la situación se ha vuelto insostenible debido a la falta de control y a la presencia recurrente de jóvenes provenientes de otros sectores.

“Estamos cansados de las peleas de las pandillas. Todo el tiempo es eso. Han ido hasta la cancha donde tenemos campeonato y había niños, mujeres y personas adultas; aun así, comenzaron a lanzar piedras y petardos”, manifestó Tony Flores, vecino de la zona.

Los vecinos también cuestionan la actitud de algunos padres de familia, a quienes acusan de proteger a los jóvenes involucrados en los hechos violentos. “Todos son santos. Los padres los protegen y dicen que sus hijos estaban trabajando o que no salen a la calle, pero nosotros los vemos participando en estos enfrentamientos”, afirmó Flores.

Otro vecino señaló que muchos de los involucrados llegan desde otros barrios para sumarse a las peleas, generando un ambiente de inseguridad permanente. “Ya estamos cansados todos los vecinos de esta situación. Vienen de otros lados y buscan enfrentarse con grupos rivales, sin importarles el daño que causan”, expresó.

Ante este escenario, los habitantes hicieron un llamado al Comando Departamental de la Policía para que refuerce el patrullaje en la zona y realice operativos que permitan identificar y detener a los responsables.

“Pedimos al comandante departamental que haga seguimiento a estos casos y a los padres irresponsables que permiten que sus hijos salgan con armas. Hemos escuchado incluso que algunos hablaban de portar un ‘chumbo’. Estaban con machetes, piedras y petardos. La Policía tiene que agarrar y detener a estos jóvenes y hacer responder a sus padres”, reclamó uno de los vecinos.

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