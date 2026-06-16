¿Dejaste de aportar? La Gestora explica cómo volver al sistema y asegurar tu jubilación

Miles de trabajadores bolivianos que interrumpieron sus aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) pueden volver a cotizar siguiendo un procedimiento sencillo que depende de su condición laboral.

La Gestora Pública explicó que existen mecanismos específicos tanto para trabajadores independientes como para aquellos que mantienen una relación laboral de dependencia, con el objetivo de garantizar la continuidad de los aportes destinados a la futura jubilación.

¿Cómo volver a aportar si eres trabajador independiente?

Las personas que trabajan por cuenta propia o prestan servicios como consultores deben registrarse como Asegurados Independientes ante la Gestora Pública.

El trámite puede realizarse de manera virtual a través de la Oficina Virtual de la Gestora, donde se debe completar el formulario de registro y adjuntar una fotografía legible del documento de identidad.

También existe la opción presencial, acudiendo a cualquiera de las plataformas de atención habilitadas en el país para completar los formularios correspondientes.

Una vez registrado, el asegurado recibe su Código Único de Asegurado (CUA), requisito indispensable para efectuar aportes mensuales.

¿Cuánto debe aportar un trabajador independiente?

Los trabajadores independientes deben realizar una contribución equivalente al 14,42% de su ingreso cotizable declarado.

Posteriormente, deben llenar el Formulario de Pago de Contribuciones (FPC), donde registran el monto sobre el cual realizarán sus aportes.

La Gestora recuerda que los pagos deben efectuarse hasta el quinto día hábil de cada mes.

Formas de pago disponibles

Los aportes pueden realizarse mediante diferentes canales habilitados:

C ódigo QR.

Transferencias electrónicas.

Banca digital.

Tarjetas de débito o crédito habilitadas.

Pago presencial en entidades financieras autorizadas.

Para quienes prefieren la modalidad presencial, existen 17 entidades financieras habilitadas en todo el país donde pueden efectuar el pago presentando su documento de identidad y el formulario correspondiente.

¿Qué ocurre con los trabajadores dependientes?

En el caso de las personas que trabajan bajo relación de dependencia, la responsabilidad del registro y de los aportes recae sobre el empleador.

La normativa establece que la empresa debe registrar al trabajador dentro de los primeros 15 días hábiles desde el inicio de la relación laboral y realizar los aportes mediante el Formulario de Pago de Contribuciones.

Registro al Sistema Integral de Pensiones

La Gestora informó que empleadores, trabajadores dependientes e independientes pueden registrarse mediante dos canales:

La Oficina Virtual disponible en la página web oficial de la entidad.

Las plataformas de atención al cliente ubicadas en oficinas regionales a nivel nacional.

Mantener los aportes al día permite acumular recursos para la jubilación y acceder a los beneficios contemplados por el Sistema Integral de Pensiones, por lo que las autoridades recomiendan verificar periódicamente la situación previsional de cada asegurado.

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