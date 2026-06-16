La FIFA cambia la imagen de los estadios del Mundial 2026 y un detalle se vuelve viral

A menos de un año del inicio del Mundial 2026, la FIFA comenzó a transformar por completo la imagen de los estadios que albergarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Como parte de su tradicional política de “estadio limpio”, el organismo ordenó retirar o cubrir toda referencia comercial vinculada a empresas que no formen parte de su programa oficial de patrocinadores.

La medida afecta a algunos de los escenarios deportivos más reconocidos de Norteamérica, acostumbrados a exhibir nombres de grandes compañías en sus fachadas, tribunas y señalización. Sin embargo, uno de los casos más comentados fue el del estadio de Santa Clara, California, donde la solución adoptada para ocultar una marca terminó generando el efecto contrario.

El caso que llamó la atención

El recinto conocido mundialmente como Levi’s Stadium pasará a denominarse oficialmente “San Francisco Bay Area Stadium” durante la Copa del Mundo.

Para cumplir con las exigencias de la FIFA, los responsables del estadio cubrieron los tradicionales logotipos rojos de Levi’s con enormes lonas blancas. Sin embargo, la forma elegida para taparlos mantuvo una silueta prácticamente idéntica al emblemático diseño de la marca de ropa.

El resultado no tardó en generar comentarios entre aficionados y especialistas en marketing. Aunque el nombre desapareció por completo, la figura conservó suficientes elementos visuales para que miles de personas siguieran identificando instantáneamente a la compañía.

Qué busca la FIFA con los “estadios limpios”

La política aplicada por la FIFA responde a una lógica comercial que se utiliza desde hace años en Mundiales, Eurocopas y grandes torneos internacionales.

El objetivo es evitar que empresas ajenas al programa oficial de patrocinadores obtengan exposición durante las transmisiones televisivas, fotografías oficiales o contenidos digitales relacionados con el evento.

Por esa razón, estadios con nombres asociados a marcas reconocidas adoptan denominaciones geográficas o neutras durante la competición.

Algunos ejemplos son:

Levi’s Stadium → Estadio del Área de la Bahía de San Francisco.

Mercedes-Benz Stadium → Estadio de Atlanta.

MetLife Stadium → Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

SoFi Stadium → Estadio de Los Ángeles.

AT&T Stadium → Estadio de Dallas.

Hard Rock Stadium → Estadio de Miami.

La regla alcanza tanto a la señalización exterior como a espacios internos, zonas de prensa, túneles, vestuarios y áreas destinadas a los aficionados.

Un estadio que no puede esconder su logo

Si el caso de Levi’s llamó la atención, el del Mercedes-Benz Stadium plantea un desafío todavía mayor.

Foto EFE.

La sede de Atlanta posee un techo retráctil cuya estructura reproduce el logotipo de la automotriz alemana cuando se encuentra cerrado. A diferencia de una valla publicitaria o un cartel, este elemento forma parte de la arquitectura del edificio.

Modificarlo implicaría una intervención estructural compleja, por lo que el símbolo seguirá siendo visible durante el torneo, aunque el estadio adopte oficialmente el nombre de “Atlanta Stadium”.

Este ejemplo demuestra que la política de limpieza comercial tiene límites cuando una marca forma parte del propio diseño del recinto.

Más cambios que solo un nombre

Las transformaciones no se limitaron a los logotipos.

En Santa Clara también fueron cubiertas referencias a los San Francisco 49ers, el equipo de la NFL que utiliza habitualmente el estadio como local. Además, se retiraron anuncios comerciales, se instalaron elementos visuales de la FIFA y se adaptaron distintos espacios para cumplir con los estándares mundialistas.

El campo de juego fue ampliado para ajustarse a las dimensiones reglamentarias exigidas para el fútbol internacional y se incorporó una superficie híbrida de césped natural reforzada con fibras sintéticas.

Los vestuarios también fueron remodelados para recibir a las selecciones participantes, mientras que varias áreas internas fueron convertidas en estudios de televisión destinados a las cadenas que transmitirán el torneo.

Las 16 sedes tendrán identidad FIFA

La política de nombres neutros alcanzará a los 16 estadios que recibirán partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque una vez finalizado el torneo cada recinto recuperará su denominación habitual, durante la Copa del Mundo la imagen de las sedes estará completamente controlada por la FIFA, que busca ofrecer una identidad visual uniforme y proteger la exclusividad de sus socios comerciales.

Sin embargo, el caso de Santa Clara demuestra que, incluso cuando los nombres desaparecen, algunas marcas pueden seguir siendo reconocibles. A veces no hace falta leer un logo para saber exactamente quién está detrás de él.

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