La Selección argentina pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia en Kansas City y la jornada tendrá un condimento especial para Lionel Messi. Si, como todo indica, integra el equipo titular de Lionel Scaloni, el capitán albiceleste alcanzará una cifra histórica que vuelve a ubicarlo entre los nombres más grandes del fútbol mundial.

El astro rosarino llegará a los 200 partidos con la selección mayor de Argentina, una barrera que muy pocos futbolistas lograron superar en la historia del deporte. Entre los jugadores presentes en la Copa del Mundo, solamente Cristiano Ronaldo lo supera, con 228 encuentros disputados con la camiseta de Portugal.

La marca representa un nuevo capítulo en una trayectoria irrepetible que comenzó el 17 de agosto de 2005 en Budapest. Aquella tarde, en un amistoso frente a Hungría, un joven Messi debutó con la Selección argentina y fue expulsado apenas unos segundos después de ingresar al campo de juego. Lo que parecía un inicio frustrante terminó convirtiéndose en el punto de partida de una de las carreras más extraordinarias de todos los tiempos.

El dueño de casi todos los récords

Dos décadas después de aquel estreno, Messi no solo es el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Selección argentina, sino también su máximo goleador y máximo asistente.

Hasta la fecha acumula 199 presencias, 117 goles y 64 asistencias, registros que lo ubican en la cima de prácticamente todas las estadísticas históricas del combinado nacional.

Además, comparte con Ángel Di María el récord de títulos obtenidos con la camiseta argentina, con seis conquistas cada uno.

Otro récord para la leyenda: Messi llega a una cifra histórica en el debut mundialista. Foto EFE.

Entre los trofeos más importantes aparecen la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y la medalla dorada conseguida en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Un lugar reservado para las leyendas

El encuentro frente a Argelia también tendrá otro significado especial para el capitán argentino. Será su sexta participación en una Copa del Mundo, una marca que solamente alcanzaron un puñado de futbolistas en toda la historia.

Con su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi se suma a un selecto grupo integrado por Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa entre los jugadores activos que disputaron seis Mundiales.

Desde Alemania 2006 hasta la actual edición, pasando por Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el rosarino construyó una historia única en la máxima competencia del fútbol. Disputó dos finales mundialistas y logró coronar su carrera con la conquista del título en Qatar, el trofeo que completó una colección de éxitos soñada por generaciones de argentinos.

Ahora, en el comienzo de una nueva aventura mundialista, Messi volverá a escribir otra página dorada. La número 200 con la camiseta que marcó gran parte de su vida.

Otro récord para la leyenda: Messi llega a una cifra histórica en el debut mundialista. Foto Instagram Messi.

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