Convirtió metal en arte: Conoce a don Lucio y cómo afrontó la crisis en El Alto

Lucio Condori, mecánico industrial de El Alto, encontró en la creación de esculturas metálicas de equilibrio una alternativa para generar ingresos tras la paralización de actividades provocada por más de 47 días de conflictos.
16/06/2026 12:03
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La crisis económica derivada de los bloqueos y conflictos sociales obligó a miles de trabajadores a buscar nuevas formas de sustento. Entre ellos se encuentra Lucio Condori, un mecánico industrial de la ciudad de El Alto que transformó su talento y creatividad en una oportunidad para mantener a su familia.
De mecánico a escultor de metal
Condori, quien durante años trabajó realizando mantenimiento y reparación de maquinaria industrial, vio reducidas sus fuentes de ingreso debido a la paralización de actividades en distintas empresas afectadas por los conflictos que atraviesa el país.
Ante esta situación, decidió dedicar su tiempo a la elaboración de esculturas metálicas de equilibrio, piezas artesanales que han comenzado a llamar la atención dentro y fuera de Bolivia gracias a las redes sociales.
“En estos bloqueos he tratado de hacer uno y se me salió. Me han pedido desde Perú, Argentina y España. En TikTok tuve más de 15.600 vistas en apenas 48 horas”, relató.
Sus obras, construidas con precisión y conocimientos de mecánica, están diseñadas para decorar oficinas y hogares, además de funcionar como elementos antiestrés gracias a sus complejos sistemas de equilibrio.
“Muchos me felicitan y me animan a seguir. Eso me emociona mucho”, comentó.
La necesidad de trabajar
Lucio explicó que el emprendimiento nació como una necesidad frente a la falta de trabajo, pero también como una oportunidad para demostrar que es posible salir adelante incluso en tiempos difíciles.
“Cuando uno no trabaja, no come, no hay ingreso. Entonces busqué otra forma de solventarme. Gracias a Dios me salió este trabajo y hoy presento muchos equilibrios”, señaló.
El artesano vive junto a su familia en la zona de Río Seco de la ciudad de El Alto. Tras la muerte de su esposa años atrás, asumió la responsabilidad de sacar adelante a su hogar junto a su hija Cynthia, quien actualmente lo ayuda a promocionar sus creaciones mediante redes sociales.
Consigue tu pieza única
Las piezas elaboradas por Condori tienen precios accesibles y son comercializadas principalmente a través de redes sociales, donde su historia ha despertado interés y solidaridad entre los usuarios.
“El artista trabajador tiene estos talentos y debemos saber sobresalir cada uno de nosotros”, expresó.
Su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y emprendimiento en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas, demostrando que la creatividad puede convertirse en una herramienta para enfrentar la adversidad y construir nuevas oportunidades.
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