Cuándo es posible retirar tus aportes de la Gestora y qué requisitos debes cumplir

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo administra los aportes de los trabajadores con el objetivo de garantizar su pensión futura. Sin embargo, la ley contempla situaciones en las que los afiliados pueden solicitar la devolución de sus fondos, siempre cumpliendo requisitos establecidos.

Casos en los que es posible retirar aportes

1. Edad y aportes insuficientes

Personas mayores de 58 años que no hayan completado los 120 aportes mínimos (equivalente a 10 años de contribuciones) pueden solicitar la devolución.

Los retiros pueden realizarse como Retiro Final (pago único) o Retiros Mínimos (pagos mensuales hasta agotar el saldo).

2. Fallecimiento del titular

En caso de muerte del afiliado, los herederos (cónyuge, hijos o dependientes) pueden solicitar los fondos bajo la figura de masa hereditaria, siempre que no sean beneficiarios de pensión de viudedad u orfandad.

3. Aportantes voluntarios, independientes o consultores

Los aportantes voluntarios pueden retirar los fondos acumulados según las condiciones de su modalidad.

Los independientes o consultores pueden solicitar el retiro en bloques de 60 aportes, equivalentes a 5 años de contribuciones, continuas o discontinuas.

4. Casos excepcionales

Pagos indebidos: devoluciones de depósitos realizados por error.

Orden judicial: cuando exista una disposición legal que obligue al pago.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite, los afiliados deben presentar:

Cédula de identidad vigente (original y fotocopia)

Certificado de nacimiento (original)

Formulario de solicitud de retiro proporcionado por la Gestora

Consideraciones importantes

El retiro de los aportes está regulado estrictamente por la ley y no puede realizarse de manera libre o irrestricta, ya que los fondos están destinados a garantizar la jubilación. Por ello, los ciudadanos deben evaluar cuidadosamente su situación antes de solicitar la devolución y asegurarse de cumplir con todos los requisitos.

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