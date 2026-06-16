El último mensaje de Messi antes del debut de Argentina en el Mundial

A pocas horas del debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi envió un mensaje cargado de unión y confianza a todos los seguidores de la Albiceleste. El capitán del vigente campeón del mundo utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía junto a sus compañeros tras el último entrenamiento antes del encuentro frente a Argelia.

El mensaje fue breve, pero contundente. "Juntos", escribió Messi acompañando una imagen en la que aparece todo el plantel argentino reunido en la antesala de su estreno mundialista.

El mensaje de Lionel Messi antes del debut en la Copa del Mundo. Foto: @leomessi.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones entre los aficionados argentinos, quienes depositan gran parte de sus esperanzas en el liderazgo del astro rosarino para defender la corona conquistada en Qatar 2022.

Argentina enfrentará este martes a Argelia desde las 21:00 por la primera fecha del Grupo J. El encuentro será transmitido por Red Uno de Bolivia y sus plataformas digitales.

Para Messi será su sexta participación en una Copa del Mundo, un registro histórico que reafirma su vigencia en la élite del fútbol mundial. Salvo alguna sorpresa de último momento, el capitán argentino será titular en el estreno de la Albiceleste ante el conjunto africano.

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