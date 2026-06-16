Cochabamba registra aumento del 30% en resfríos y del 47% en casos de neumonía por bajas temperaturas

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó un incremento significativo de las infecciones respiratorias agudas (IRAs) y los casos de neumonía en Cochabamba, en medio de las bajas temperaturas que se registran en el departamento.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que durante la última semana epidemiológica se notificaron 15.595 casos de infecciones respiratorias agudas, cifra que representa un incremento del 30% respecto a la semana anterior, cuando se registraron 11.945 casos.

“Para las infecciones respiratorias agudas, esta semana tenemos notificados 15.595 casos. Han incrementado un 30% comparando con la última semana”, señaló.

Neumonías aumentan casi un 50%

El reporte también refleja un incremento preocupante en los casos de neumonía. A la fecha se contabilizan 538 pacientes, lo que representa un aumento del 47% en comparación con la semana precedente.

Según el Sedes, el 34% de los casos corresponde a menores de cinco años, uno de los grupos más vulnerables a las enfermedades respiratorias.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron el uso de barbijo en personas con síntomas respiratorios, evitar la automedicación y acudir oportunamente a un centro de salud ante cualquier signo de alarma.

Influenza se mantiene estable

En cuanto a la influenza, el Sedes informó que no se registraron variaciones respecto a la semana anterior. Hasta la fecha se contabilizan 145 casos en el departamento.

Respecto al chikungunya, las autoridades reportaron un acumulado de 1.365 casos, de los cuales 21 corresponden al trópico cochabambino. Durante la última semana se notificaron cuatro nuevos contagios en seis municipios.

Aunque la enfermedad se encuentra en una etapa de control, el Sedes advirtió que aún existe presencia del mosquito transmisor, por lo que pidió mantener las medidas de prevención.

Bajas temperaturas favorecen enfermedades respiratorias

El incremento de las enfermedades respiratorias coincide con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé temperaturas bajas durante las mañanas hasta el jueves.

En la región metropolitana y los valles de Cochabamba se registrarán mínimas entre 7 y 9 grados Celsius, mientras que en la zona andina las temperaturas descenderán hasta -2 grados.

Las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base para reducir el riesgo de complicaciones respiratorias.

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