La historia que conmueve en los bloqueos: Francisca alimenta a choferes sin dinero

Mientras cientos de transportistas permanecen varados en distintos puntos de bloqueo del país, una historia de sacrificio y compañerismo se abrió paso entre los camiones detenidos y las largas jornadas de incertidumbre. Se trata de Francisca García, la única mujer que acompaña de manera permanente a su esposo transportista en uno de los puntos de bloqueo.

Desde hace 47 días, Francisca comparte las mismas dificultades que enfrentan los conductores: el frío intenso, la escasez de alimentos, la falta de agua y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a casa.

También vela por los otros transportistas

Lejos de limitarse a acompañar a su esposo, decidió asumir un rol que hoy la convirtió en una figura conocida entre los transportistas. Cada mañana se levanta antes del amanecer para preparar alimentos en un pequeño fogón improvisado y compartirlos con quienes permanecen atrapados en la carretera.

“Así estoy cocinando para los choferes. Me da pena verlos caminar, algunos ya no tienen dinero y están sufriendo”, relató.

Su historia está marcada por una dolorosa renuncia. Francisca esperaba regresar a casa para acompañar a su hijo menor en su cumpleaños, previsto para el 19 de junio. Sin embargo, los bloqueos frustraron ese anhelo.

“Tengo mi hijo menorcito, el 19 es su cumpleaños. Yo quería llegar, tenía esperanzas de llegar donde mi hijo, pero no he podido. Aquí lejos me encuentro”, contó entre lágrimas.

Incondicional a su esposo

A pesar de la distancia y las dificultades, asegura que nunca pensó en abandonar a su esposo.

“Mis hijas me dicen que vuelva, pero ¿cómo voy a dejar a mi pareja? No puedo dejarlo”, afirmó.

La mujer describe jornadas marcadas por temperaturas extremas, noches incómodas dentro de las cabinas de los camiones y una constante preocupación por la alimentación y la comunicación con sus seres queridos.

Francisca también fue testigo del deterioro físico y emocional de muchos conductores, varios de ellos adultos mayores o personas con problemas de salud que continúan esperando una solución.

Historias en medio de los bloqueos

Su historia refleja una realidad que va más allá de las pérdidas económicas. En medio de los bloqueos, Francisca se convirtió en símbolo de solidaridad y resistencia, compartiendo lo poco que tiene con decenas de conductores que, como ella, esperan volver a casa.

Mientras los días siguen acumulándose en la carretera, Francisca mantiene intacta una esperanza: reencontrarse con sus hijos y dejar atrás una experiencia que jamás imaginó vivir.

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