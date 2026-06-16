Diputado denuncia a dirigentes de la COB y Túpac Katari por los bloqueos

El diputado de la alianza Libre, Edgar Zegarra, presentó una denuncia penal contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari, a quienes responsabiliza por las consecuencias económicas y sociales derivadas de los 47 días de bloqueos registrados en el país.

Cargos

La acción legal fue interpuesta bajo los presuntos delitos de terrorismo, atentado contra la salud pública y atentado contra la seguridad de los transportes, argumentando que las medidas de presión afectaron a miles de familias, empresas y sectores productivos.

“Vamos a pedir que se hagan efectivos los gastos y que se empiecen a erogar recursos a favor de las víctimas con los aportes que tiene la Central Obrera Boliviana”, afirmó Cegarra.

Alcance jurídico

Para impulsar la denuncia, el legislador contrató los servicios del abogado Williams Sánchez Peña, quien explicó los alcances jurídicos de la acción presentada.

“En cuanto al atentado contra la seguridad de los transportes, las vías de comunicación han sido bloqueadas y eso constituye un delito. Este ilícito tiene una pena de hasta seis años de privación de libertad”, señaló.

Respecto al delito de atentado contra la salud pública, el jurista sostuvo que la escasez de medicamentos e insumos médicos provocada por los bloqueos podría encuadrarse dentro de las figuras penales contempladas en la normativa vigente.

La denuncia surge en medio del creciente malestar por los efectos de los bloqueos en distintos sectores económicos y sociales, mientras continúan las demandas para restablecer la circulación en las carreteras y garantizar el abastecimiento de productos e insumos esenciales.

Desde sectores afines al oficialismo también surgieron cuestionamientos hacia las movilizaciones, señalando que el prolongado conflicto ha generado pérdidas económicas y dificultades para miles de ciudadanos en diferentes regiones del país.

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