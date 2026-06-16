Polémica con Nodal: su equipo de seguridad es señalado por agredir a una fanática

Christian Nodal vuelve a estar en el centro de la conversación digital, pero esta vez no por su música. Tras su concierto realizado el sábado 13 de junio en la Arena Monterrey, como parte de su gira “Pa’l Cora Tour 2026”, se viralizó un video en el que se observa un tenso momento entre su equipo de seguridad y algunas fanáticas que buscaban acercarse al artista.

El espectáculo reunió a más de 15 mil personas, quienes corearon los grandes éxitos del cantante de regional mexicano. Sin embargo, al finalizar el evento, la atención se trasladó a lo ocurrido en el estacionamiento del recinto.

En las imágenes compartidas por el comunicador Javier Ceriani, se observa a Nodal junto a su equipo mientras se encontraba a bordo de una camioneta. En ese momento, una mujer que aparentemente intentaba salir del lugar en su vehículo fue interceptada por un hombre, quien golpeó con fuerza el cofre del automóvil mientras le gritaba.

Segundos después, el equipo de seguridad corrió hacia la zona de ascensores, donde se encontraba una fanática que, al parecer, intentaba grabar al cantante. En el video se ve cómo varias personas forcejean con la mujer para impedir que se acerque o continúe filmando.

El hecho provocó una ola de críticas en redes sociales. Usuarios cuestionaron la actitud del equipo de seguridad y también señalaron al cantante por no intervenir ni pronunciarse sobre lo ocurrido. Muchos internautas consideraron que ningún fanático debería ser tratado con violencia, especialmente después de asistir a un concierto y mostrar apoyo al artista.

Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como: “Sigan asistiendo a sus conciertos”, “Cada día se hunden más”, “Ya mejor no los busquen” y “Nadie tiene por qué tocar bienes ajenos”.

Hasta el momento, Christian Nodal no ha emitido una declaración pública sobre lo ocurrido el 13 de junio. Mientras tanto, el video continúa generando debate en redes sociales y ha dejado abierta una fuerte discusión sobre los límites entre la seguridad de los artistas y el trato hacia sus seguidores.

Mira la programación en Red Uno Play