La fe de los hinchas: por qué millones de argentinos se aferran a las cábalas en cada Mundial

Hay quienes aseguran que no creen en las cábalas. Sin embargo, cuando llega un Mundial y la Selección argentina sale a la cancha, muchos terminan haciendo exactamente lo mismo que juraban evitar. Se sientan en el mismo lugar, usan la misma camiseta, repiten idénticas rutinas o incluso dejan de mirar el partido durante algunos minutos para no "mufar".

En un país donde el fútbol se vive con una intensidad pocas veces vista en el mundo, las cábalas aparecen como una herramienta para convivir con la incertidumbre. Son pequeños rituales que permiten a los hinchas sentir que, de alguna manera, participan del resultado aunque sepan que no tienen ninguna influencia real sobre lo que ocurre dentro del campo de juego.

Para entender este fenómeno, un medio argentino consultó a los psicólogos y psicoanalistas Rafael Arteaga y Nicolás Wade Jacobs, integrantes de la Institución Fernando Ulloa, quienes coinciden en que detrás de estas conductas existe una necesidad profunda de reducir la ansiedad que generan los grandes acontecimientos deportivos.

El intento de controlar aquello que no depende de nosotros

Cada Mundial pone a los hinchas frente a una situación incómoda: la imposibilidad absoluta de intervenir sobre el resultado. En ese contexto, las cábalas funcionan como una respuesta emocional frente a la incertidumbre.

Según Arteaga, cuando una persona se enfrenta a situaciones donde no existen garantías, suele aparecer el pensamiento mágico. El fútbol, especialmente durante una Copa del Mundo, concentra enormes niveles de expectativa y ansiedad, por lo que los rituales se convierten en una forma simbólica de otorgar cierto orden a lo imprevisible.

Wade Jacobs sostiene que las cábalas también están relacionadas con el deseo. No se trata únicamente de no saber qué va a pasar, sino de enfrentarse a la posibilidad concreta de perder algo muy valioso. Cuanto mayor es la ilusión, mayor es la necesidad de encontrar mecanismos que ayuden a sobrellevar la tensión emocional.

Una tradición que se hereda

Las cábalas rara vez nacen en soledad. Muchas veces forman parte de historias familiares que atraviesan generaciones.

Hay familias que ven los partidos siempre en la misma casa, amigos que mantienen intactas costumbres desde hace años y grupos enteros que repiten canciones, comidas o rituales que consideran parte indispensable de cada torneo.

Para Wade Jacobs, estas prácticas fortalecen el sentido de pertenencia. Compartir una cábala no solo ayuda a reducir la ansiedad individual, sino que también genera la sensación de formar parte de algo mucho más grande.

Arteaga agrega que estos fenómenos construyen códigos comunes dentro de una comunidad. En el caso argentino, el relato colectivo alrededor de la Selección, las frustraciones pasadas, las alegrías recientes y la identificación con determinados símbolos fortalecen la aparición de rituales compartidos.

Cuándo una cábala deja de ser un juego

Aunque forman parte del folclore futbolero, los especialistas advierten que existe una diferencia entre una costumbre divertida y una conducta que puede transformarse en un problema.

La clave está en el nivel de angustia que genera no poder cumplir con el ritual. Cuando la persona siente que algo terrible puede ocurrir si no realiza determinada acción o experimenta una culpa excesiva por haber roto una rutina, la situación puede dejar de ser una simple cábala.

Mientras que las supersticiones vinculadas al fútbol suelen estar limitadas a momentos específicos y muchas veces se viven con humor, las conductas obsesivas generan malestar constante y se sostienen incluso fuera del contexto que les dio origen.

Los jugadores también tienen las suyas

Las cábalas no son exclusividad de los hinchas. Los futbolistas profesionales también desarrollan rituales propios para afrontar la presión de la competencia.

Uno de los casos más conocidos dentro de la Selección argentina es el de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quienes mantienen la costumbre de comer caramelos masticables antes de cada partido. Lo que comenzó como una simple rutina terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles del ciclo campeón.

Los especialistas explican que estas prácticas cumplen una función similar a la de los hinchas: generan una sensación de estabilidad frente a escenarios cambiantes. Aunque el rival, el estadio o las circunstancias sean diferentes, repetir determinadas acciones ofrece un punto de apoyo emocional.

El peso de defender la gloria

La ansiedad suele crecer cuando también aumentan las expectativas. Y pocas veces la presión fue tan alta como ahora.

Después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina llega a una nueva Copa del Mundo con el desafío de defender el título. Para muchos hinchas, la posibilidad de perder aquello que tanto costó conseguir genera incluso más tensión que los años de frustraciones.

Los especialistas coinciden en que cuanto más importante es lo que está en juego, más fuerza adquieren los rituales. La ilusión de volver a levantar la Copa y el temor a que el sueño termine antes de tiempo alimentan la necesidad de aferrarse a cualquier elemento que aporte tranquilidad.

Mucho más que una superstición

Las cábalas son parte inseparable de la cultura futbolera argentina. No garantizan victorias, no cambian resultados y tampoco alteran el destino de un partido. Sin embargo, cumplen una función que va mucho más allá de la lógica.

Permiten compartir emociones, reducir la incertidumbre y fortalecer el sentimiento de pertenencia alrededor de la Selección. En definitiva, son otra forma de expresar la pasión con la que millones de argentinos viven cada Mundial.

Porque cuando rueda la pelota y el país entero contiene la respiración, creer también se convierte en parte del juego.

Con información de TN.

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