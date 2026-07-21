La familia de Nadia Ferreira y Marc Anthony volvió a crecer. La pareja anunció este martes 21 de julio el nacimiento de Myla, su segunda hija en común y la primera niña de su matrimonio. Para el cantante, se trata de su octavo hijo.

La noticia fue compartida mediante una publicación conjunta en Instagram, acompañada de una adorable fotografía en la que Marco, el hijo mayor de la pareja, sostiene en brazos a su hermanita recién nacida.

“No se imaginan la felicidad que tenemos en casa; estamos en la luna”, expresaron los orgullosos padres al presentar a Myla.

La primera fotografía de Myla

La imagen elegida para anunciar el nacimiento refleja uno de los momentos más íntimos y esperados por la familia. En ella, Marco, de dos años, aparece convertido oficialmente en hermano mayor mientras sostiene con delicadeza a la bebé.

Aunque Nadia y Marc decidieron mostrar esta tierna escena familiar, mantienen la privacidad del rostro de la recién nacida, como ya hicieron durante los primeros meses de vida de su hijo mayor.

La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones y mensajes de cariño dirigidos a la modelo paraguaya, al intérprete de Vivir mi vida y al pequeño Marco.

El significado detrás del nombre

Con el anuncio, la pareja confirmó finalmente el nombre que eligió para su hija: Myla.

Semanas antes, sus seguidores ya sospechaban que comenzaría con la letra “M”. Durante el baby shower apareció una gran inicial como parte central de la decoración, una pista que despertó numerosas teorías en redes sociales.

La elección también mantiene la tradición familiar, pues el nombre de la bebé comparte inicial con Marc y Marco.

Un embarazo anunciado en una fecha especial

Nadia Ferreira y Marc Anthony revelaron que esperaban a su segundo hijo el 28 de enero de 2026, durante la celebración de su tercer aniversario de bodas. En aquella publicación anunciaron con emoción que “Marquito” se convertiría en hermano mayor.

En marzo confirmaron que esperaban una niña y, posteriormente, celebraron un elegante baby shower rodeados de familiares, amigos y reconocidas figuras del entretenimiento latino.

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