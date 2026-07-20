En pleno vuelo: piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones del mundo

Un video muestra el momento en que un piloto español hizo creer a un grupo de pasajeros argentinos que su selección había conquistado nuevamente el Mundial. La inesperada noticia desató una celebración dentro del avión, aunque todo terminó siendo una broma.

El hecho ocurrió durante un vuelo y fue registrado por una pasajera. En las imágenes se observa cómo el piloto toma la palabra a través de los altavoces de la aeronave para comunicar el supuesto resultado de la final.

Al escuchar el anuncio, los pasajeros comenzaron a celebrar convencidos de que Argentina había derrotado a España y se había proclamado campeona del mundo. Sin embargo, el piloto aún no había terminado su mensaje.

"España ha ganado el Mundial", aclaró segundos después, provocando el asombro y el silencio de los pasajeros, que intentaban asimilar la noticia.

Tras el aterrizaje, el comandante explicó el sentido de la broma. "Ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", expresó.

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