“Siempre en mi corazón”: el emotivo mensaje de Shakira para Messi tras la final

Shakira volvió a quedar en el centro de la escena mundialista. Después de participar en el espectáculo musical de la final entre Argentina y España, la cantante colombiana utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje especial a Lionel Messi y acompañar a la afición albiceleste tras la derrota.

“¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de Leo Messi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026”.

La publicación concluyó con la frase “¡Siempre en mi corazón!”, acompañada por una bandera argentina y un corazón rojo.

Un reconocimiento especial para Messi

Las palabras de la artista estuvieron dirigidas especialmente al capitán argentino, quien disputó el torneo con 39 años y condujo nuevamente a la Albiceleste hasta una final mundialista.

Shakira ya había elogiado públicamente a Messi durante los días anteriores al partido decisivo. La colombiana calificó como “extraordinario” lo realizado por el futbolista y resaltó su disciplina, compromiso y capacidad para desafiar el paso del tiempo. También destacó el acompañamiento de Antonela Roccuzzo en su trayectoria.

La cantante consideró que el rendimiento del argentino demostraba que una persona no debe ser definida por su edad ni por las opiniones externas.

También felicitó a España

La intérprete reservó otro mensaje para la selección española, que conquistó su segunda Copa del Mundo tras imponerse por 1-0 durante la prórroga.

Junto a una fotografía tomada sobre el campo de juego, Shakira escribió:

“¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!”.

De esa manera, la artista expresó su afecto hacia los dos países protagonistas de la final: Argentina, por su admiración hacia Messi y su vínculo con Latinoamérica; y España, país de sus hijos Milan y Sasha.

“Mis hijos están con España”

Antes del partido, Shakira fue consultada sobre cuál de las dos selecciones recibiría su apoyo.

La artista explicó que sus hijos alentaban a España, pero inmediatamente destacó su amistad con Messi y el orgullo que sentía por todo lo conseguido por el capitán argentino.

“Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18”, expresó al valorar su ambición, determinación y compromiso deportivo. Sus declaraciones mostraron una posición emocionalmente dividida entre los dos finalistas.

Protagonista del espectáculo mundialista

Shakira también fue una de las figuras principales del primer gran espectáculo de entretiempo organizado para una final de la Copa del Mundo.

La colombiana interpretó “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy. La presentación reunió además a otros artistas internacionales y formó parte del evento realizado durante el duelo decisivo en Nueva Jersey.

La actuación reforzó la histórica relación de Shakira con el fútbol. La cantante ya había acompañado musicalmente otras ediciones mundialistas y regresó al escenario más importante del deporte para protagonizar uno de los segmentos centrales de la final.

Mira la programación en Red Uno Play