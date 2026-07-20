Un menor de 13 años fallece durante las celebraciones mundialistas en España

Los festejos por la conquista del Mundial 2026 terminaron en tragedia en la localidad española de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca, después de que una fuente se derrumbara sobre varias personas que celebraban el título conseguido por la selección española.

El incidente ocurrió a las 00:33 de la madrugada de este lunes en la Glorieta del Árbol Gordo, uno de los puntos tradicionales de reunión para las celebraciones deportivas de la localidad. La sala de operaciones del servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban del colapso de la estructura.

Un menor perdió la vida

Los equipos sanitarios atendieron a dos personas afectadas por el derrumbe y las trasladaron hasta el centro de salud de Ciudad Rodrigo.

Una de las víctimas falleció posteriormente en el establecimiento sanitario. Aunque el primer reporte de emergencias no reveló información sobre su identidad, una actualización publicada por un medio local confirmó que se trataba de un menor de 13 años.

La otra persona sufrió una fractura en una pierna, según la información conocida después del accidente. No se difundieron más detalles sobre su identidad ni sobre su evolución médica.

Foto EFE

Amplio despliegue de emergencia

Después de recibir las llamadas de auxilio, el 1-1-2 movilizó a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, la Guardia Civil de Salamanca, los Bomberos de la Diputación y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los equipos acudieron al lugar para auxiliar a las personas afectadas, asegurar el área y evitar nuevos riesgos alrededor de la infraestructura derrumbada.

Las autoridades también activaron al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para acompañar y prestar apoyo especializado a los familiares de la víctima.

Celebraban el título mundial de España

En la glorieta se había concentrado un grupo de aficionados para celebrar la victoria de la selección española en la final del Mundial.

La fuente del Árbol Gordo es conocida como uno de los espacios utilizados habitualmente por los vecinos de Ciudad Rodrigo para festejar triunfos deportivos. En 2024 también recibió a numerosos aficionados después de la conquista española de la Eurocopa.

La celebración se desarrollaba durante la madrugada cuando la estructura colapsó sobre las personas que se encontraban reunidas a su alrededor.

No se conocen todavía las causas

Las autoridades no comunicaron de manera oficial qué provocó el derrumbe ni si las personas afectadas estaban sobre la fuente o situadas alrededor de ella.

Tampoco se informó inicialmente sobre posibles daños anteriores en la estructura, la cantidad de personas que se encontraban en el lugar o si existían restricciones para acceder a la fuente durante la celebración.

Estos elementos deberán ser establecidos mediante la inspección de la infraestructura, las declaraciones de los testigos y la revisión de las imágenes que pudieran haberse registrado durante el festejo.

Una noche de alegría marcada por el luto

Mientras miles de aficionados celebraban en diferentes ciudades el segundo título mundial de España, Ciudad Rodrigo quedó conmocionada por la muerte del menor.

La euforia se transformó en una emergencia en cuestión de segundos. Bomberos, policías y sanitarios ocuparon el lugar en el que poco antes se escuchaban cánticos por la victoria de La Roja.

La investigación deberá determinar por qué colapsó la fuente y si existían condiciones que pudieran haber permitido anticipar el peligro.

Por el momento, la celebración mundialista deja en esta localidad salmantina un saldo doloroso: un menor de 13 años fallecido, una persona herida y una familia que recibe asistencia psicológica después de una noche que terminó en tragedia.

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