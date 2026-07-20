Trump e Infantino entregaron la Copa a Rodri en una ceremonia de máxima tensión

En una tarde histórica que coronó el torneo más largo y concurrido en la historia del fútbol, la selección española de fútbol se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia, tras vencer dramáticamente a Argentina en la final del Mundial 2026.

El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, colmado por 80.000 espectadores, fue el escenario de una velada repleta de drama deportivo y una altísima concentración de líderes políticos internacionales.

Éxtasis español bajo el cielo de Nueva York

El sol ya caía sobre el estadio cuando llegó el momento cumbre. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, fueron los encargados de entregar el ansiado trofeo de oro a Rodri Hernández, capitán de la "Roja". Trump, fiel a su estilo, saludó uno a uno a los campeones y se resistió a salir del encuadre fotográfico justo cuando los futbolistas desataban la locura.

Los jugadores españoles celebraron, saltaron y bailaron en el podio acompañados por la familia real en pleno: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, además del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sumándose a una fiesta que devolvió a España a la cima del fútbol mundial 16 años después de Sudáfrica 2010. Precisamente, el legendario central Sergio Ramos fue el encargado de introducir la copa al terreno de juego entre gestos de complicidad con sus compatriotas.

Un torneo impecable: El equipo dirigido por Luis de la Fuente firmó una participación legendaria en este nuevo formato de 48 naciones y 104 partidos a lo largo de 45 días, consagrándose como campeones habiendo encajado un solo gol en todo el torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y el presidente de EE. UU., Donald Trump, entregan el trofeo a España tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Una final de alta tensión y desenlace agónico

El partido definitivo ante Argentina estuvo a la altura de las grandes citas, extendiéndose hasta la prórroga. La albiceleste, que jugó con 10 hombres desde el minuto 93 por una expulsión, resistió los embates de una España a la que el cuerpo arbitral le anuló dos goles.

Sin embargo, al comienzo de la segunda mitad del tiempo extra, un gol de Ferran Torres sentenció el encuentro y desató el éxtasis español. El pitido final no estuvo exento de polémica, cerrando con una tangana sobre el césped tras un feo agarrón del argentino Leandro Paredes sobre el mediocampista Gavi.

Lluvia de premios y pasarela de autoridades

La ceremonia de premiación contó con un fuerte componente político. Trump e Infantino ingresaron al césped —bajo una sonora mezcla de aplausos y abucheos por parte de la grada— acompañados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, representando a los tres países organizadores del certamen.

En el plano individual, España arrasó con las distinciones:

Pau Cubarsí: Elegido el Mejor Jugador Joven del torneo.

Unai Simón: Recibió el Guante de Oro como mejor portero de manos del primer ministro canadiense Mark Carney.

Rodri Hernández: Condecorado como el Jugador del Torneo (MVP), recibiendo el galardón de manos de Claudia Sheinbaum.

La otra cara de la moneda la protagonizó Lionel Messi. El astro argentino presenció la premiación visiblemente cariacontecido, al no poder despedirse de las citas mundialistas con una nueva estrella ni lograr superar al francés Kylian Mbappé, quien se quedó con la bota de oro como máximo goleador del torneo.

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