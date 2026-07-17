Una organización dedicada al tráfico y distribución de cocaína de máxima pureza que operaba entre Bolivia y la Ciudad de Buenos Aires fue desarticulada tras un operativo realizado por la Policía del vecino país. La investigación permitió detener a ocho personas y secuestrar más de 264 kilos de droga.

Según la investigación, la droga ingresaba desde Bolivia oculta en los tanques de combustible de camiones Scania y era trasladada hasta galpones utilizados como centros de acopio y distribución, indica el medio Infobae.

Foto: Infobae

Los investigadores detectaron que los paquetes de cocaína tenían estampado un delfín, una marca utilizada dentro del ambiente del narcotráfico para identificar droga de alta pureza. Además, los ladrillos estaban envueltos con papel carbónico y doble capa de aluminio para intentar evitar controles con escáneres y perros antinarcóticos.

El primer gran operativo se realizó el 29 de abril de 2025, cuando se llevaron adelante 10 allanamientos simultáneos y se incautaron 121,785 kilos de cocaína distribuidos en 115 paquetes.

En ese procedimiento fueron detenidos cinco integrantes de la organización, entre ellos tres presuntos líderes identificados con los alias de “El Boli”, “Pepe” y “Copita”.

Foto: Infobae

Sin embargo, la investigación continuó y permitió detectar nuevos movimientos de la banda. El 16 de julio de 2026, efectivos de la Policía identificaron maniobras sospechosas vinculadas a otro cargamento.

Durante el operativo, primero fue interceptado un camión en Lanús y posteriormente se allanó un galpón, donde los investigadores encontraron 137 paquetes de cocaína con un peso total de 143,202 kilos.

Foto: Infobae

En este nuevo procedimiento fueron detenidas otras tres personas: un ciudadano peruano de 29 años, un ciudadano boliviano de 30 años y una mujer boliviana de 40 años.

Además, las autoridades secuestraron el camión utilizado para el traslado de la droga, dos vehículos empleados como apoyo logístico y teléfonos celulares que serán analizados dentro de la investigación.

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