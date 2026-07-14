¡La tía lo evitó! Enfermera intentó robarse a una bebé en Brasil y todo quedó grabado

Fue la desconfianza de una tía la que evitó el intento de secuestro de una recién nacida en una maternidad de Teresina, en Piauí, Brasil.

Según relató la mujer, una técnica de enfermería le dijo que llevaría a la bebé para realizarle exámenes de rutina. Sin embargo, la tía sospechó cuando vio que la funcionaria ingresó a un baño con una bolsa grande y, poco después, salió sin el uniforme.

La tía decidió seguirla y la interceptó antes de que pudiera abandonar la maternidad. Al abrir la bolsa, encontró a la recién nacida escondida en su interior y retiró a la bebé mientras pedía ayuda.

Las cámaras de seguridad registraron el momento de la intervención. La técnica de enfermería fue detenida y la Policía Civil investiga el caso como un intento de secuestro de una menor.

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