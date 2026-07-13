Video: Una familia se salva de ser atropellada por una camioneta descontrolada gracias a una reacción de milésimas de segundo

Una caminata familiar estuvo a punto de transformarse en una tragedia en el estado de Veracruz, México. Una cámara de vigilancia grabó el desesperante momento en que una camioneta perdió el control, se subió por completo a la vereda y casi embistió a un grupo de peatones que transitaba por el lugar. La rápida reacción de los adultos, quienes actuaron en una fracción de segundo, evitó un desenlace fatal.

El impactante video, que ya se volvió viral en toda la región, muestra la asombrosa agilidad con la que un hombre logra poner a salvo a un niño pequeño instantes antes de que el vehículo impacte contra una estructura.

Segundos de terror en la vereda: el rescate de un niño

El incidente ocurrió el pasado 10 de julio en la colonia El Naranjito, en el municipio de Cosoleacaque. En el registro audiovisual, de apenas 36 segundos de duración, se observa a una familia compuesta por un hombre, una mujer y dos menores de edad caminando tranquilamente por la acera.

De manera imprevista, una camioneta que aparentemente intentaba realizar una maniobra para estacionarse aceleró de forma repentina, perdiendo el control y desviándose directamente hacia la zona peatonal. Al percatarse del peligro inminente, el hombre que llevaba al hijo más pequeño reaccionó con reflejos asombrosos, dando un fuerte tirón al niño para apartarlo de la trayectoria de la camioneta.

Al mismo tiempo, la madre e hija que completaban el grupo se lanzaron rápidamente hacia la calle (la calzada vehicular) para evitar ser aplastadas por la unidad, que continuó avanzando sobre la vereda durante varios metros. El vehículo detuvo su marcha tras chocar contra una estructura cercana. A pesar de la espectacularidad del accidente, ninguno de los integrantes de la familia resultó con lesiones físicas, según informan los medios El Heraldo de México e Infobae.

Una falla mecánica en la mira de las autoridades

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por medios locales y vecinos del sector, el brutal despiste se habría originado debido a una falla técnica en uno de los neumáticos de la camioneta, lo que impidió que el conductor pudiera controlar la dirección. Habitantes de la colonia El Naranjito manifestaron su profunda preocupación debido a que esta avenida registra un flujo peatonal constante, especialmente de familias y escolares. Exigieron a los automovilistas mayor precaución y un mantenimiento riguroso de sus vehículos.

Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones pertinentes y la realización de peritajes para determinar con exactitud si el hecho se debió a un desperfecto mecánico, a una imprudencia o a un error humano, y así deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

El video ha abierto un debate en las redes sociales de toda Latinoamérica sobre la seguridad vial y la importancia de la infraestructura urbana para proteger a los peatones. Muchos usuarios calificaron la salvación de la familia como un auténtico "milagro", mientras que otros aprovecharon el espacio para recordar a la comunidad la importancia de realizar revisiones periódicas a los sistemas de frenos, dirección y neumáticos de los automóviles.

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