El pasado fin de semana se tiñó de luto en el municipio de Quillacollo tras registrarse dos accidentes de tránsito que cobraron la vida de dos personas de la tercera edad. En ambos sucesos, los protagonistas fueron vehículos de gran tamaño, dejando un saldo de dolor y una investigación en curso para dar con los responsables.

Muerte instantánea en la avenida Circunvalación

El primer hecho ocurrió cuando una mujer de la tercera edad intentaba cruzar la avenida Circunvalación. Según el informe oficial, un vehículo de alto tonelaje la embistió sin percatarse de su presencia. La violencia del impacto fue tal que la víctima falleció de manera instantánea.

"El motorizado de alto tonelaje destroza totalmente la cabeza de la víctima. Debido a la gravedad de las lesiones, en este momento aún no se ha logrado establecer la identidad de la fallecida", informó con pesar el Cnel. Wilson Flores, Comandante del Valle Bajo.

Fuga en la zona de La Manzana

El segundo incidente tuvo lugar en las cercanías de la avenida Albina Patiño, específicamente en la zona denominada La Manzana, perteneciente al sector de Vinto. Allí, un varón de la tercera edad también fue arrollado por un camión. A diferencia del primer caso, el conductor implicado no detuvo su marcha y escapó del sitio.

La policía ya cuenta con pistas clave para dar con el paradero del responsable. "Se trataría de un tráiler de color blanco. Personal policial ya tiene un perfil del motorizado y estamos en etapa investigativa; tendremos resultados en cualquier momento", aseguró Flores.

Investigación en curso

Ambos casos han sido derivados a las unidades especializadas de la Policía del Valle Bajo. Las autoridades han hecho un llamado a la precaución tanto a conductores como a peatones, especialmente al transitar por vías de alto tráfico donde circulan vehículos pesados. Se espera que en las próximas horas se logre la identificación de la mujer fallecida y la captura del conductor prófugo.

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