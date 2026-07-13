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El instinto del dolor: Madre se convierte en escudo humano para salvar a su hijo en un bombardeo

En medio de una violenta escalada de ataques contra zonas residenciales en Sumi y la región de Kyiv, grabaciones de seguridad registran la desesperada lucha de civiles por sobrevivir. Las agresiones con bombas guiadas y drones ya dejan múltiples muertos, entre ellos una niña de 13 años.

Red Uno de Bolivia

13/07/2026 17:51

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Bombardeo ruso en Ucrania. Foto: EFE/EPA/DARYNA NAUMOVA
Ucrania

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Un video de seguridad captó el momento exacto en que una madre usó su propio cuerpo como barrera para proteger a su pequeña hija durante un devastador ataque aéreo ruso en la ciudad de Sumy, al norte de Ucrania. Las impactantes imágenes, viralizadas a nivel global este fin de semana, exponen el drama humano y el instinto materno en medio del conflicto armado.

El metraje registra el cruce peatonal frente a una conocida cafetería. Varios civiles caminaban por la acera cuando un ensordecedor estallido de una bomba guiada sacudió el perímetro. Sin dudarlo un segundo, la mujer reaccionó arrojando a la menor al suelo detrás de una banca de madera y se acostó completamente sobre ella para absorber el impacto de la onda expansiva, la lluvia de vidrios y los escombros flotantes, según publica el portal Milenio.

Segundos después, una vez que cesó la detonación principal, la madre levantó a la niña en brazos y corrió para ponerse a salvo dentro del establecimiento comercial. Ambas lograron sobrevivir a la agresión armada.

Saldo fatal en la zona

El jefe de la administración militar regional, Oleg Grigorov, confirmó que el bombardeo contra esta concurrida zona civil dejó un saldo trágico:

  • 5 personas fallecidas, entre ellas una adolescente de 13 años.
  • Al menos 30 heridos con lesiones de diversa gravedad.
  • Severos daños materiales en locales comerciales, edificios residenciales y vehículos estacionados.

Las autoridades ucranianas han calificado el hecho como un nuevo ataque directo contra la infraestructura civil y la población indefensa de Sumy.

Vea el video:

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