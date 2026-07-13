Hinchas en Suiza protestaron contra la FIFA y exigen cambios en el fútbol

Un grupo de aficionados al fútbol protagonizó una jornada de protesta en las calles de Zúrich, Suiza, para expresar su descontento con la administración de la FIFA.

Los manifestantes cuestionaron aspectos como la creciente cantidad de partidos, la expansión de los torneos y la influencia comercial dentro del deporte.

Entre las pancartas exhibidas durante la movilización se observaron mensajes contra la corrupción, críticas a la dirigencia del organismo y llamados a devolver mayor protagonismo a los aficionados.

“Contra la FIFA moderna” y “El fútbol pertenece a los aficionados” fueron algunos de los lemas que acompañaron la protesta.

La movilización también estuvo marcada por reclamos vinculados a decisiones deportivas y controversias que algunos hinchas consideran cuestionables durante el actual Mundial 2026.

Entre ellas mencionaron la revisión de sanciones a jugadores y rumores que circulan en redes sociales sobre presuntos favoritismos.

La relación entre los seguidores y los organismos que administran el fútbol mundial atraviesa un periodo de tensión desde hace varios años, con críticas relacionadas al modelo de negocio, la organización de competencias y las decisiones tomadas por los dirigentes.

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