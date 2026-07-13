Aunque millones de personas lo recuerdan como el paleontólogo Alan Grant de Jurassic Park, Sam Neill dejó un legado que va mucho más allá del cine: una vida marcada por la sencillez, el amor por la naturaleza, el humor y la búsqueda de la tranquilidad.

El actor neozelandés falleció este lunes en Sídney, Australia, a los 78 años. Su familia informó que su partida fue repentina e inesperada, pero destacó que murió rodeado de sus seres queridos y después de haber superado el cáncer de sangre que le fue diagnosticado en 2022.

Una vida lejos del ruido de Hollywood

Tras alcanzar fama mundial, Neill eligió alejarse de la vida acelerada de Hollywood para refugiarse en Nueva Zelanda, en su granja y viñedo Two Paddocks, ubicada en la región de Central Otago, donde producía vino y compartía su día a día junto a sus animales.

El actor convirtió ese espacio en su propio “Jurassic World” personal, pero esta vez rodeado de ovejas, gallinas, cerdos y patos en lugar de dinosaurios. Con frecuencia publicaba videos en redes sociales mostrando momentos cotidianos, canciones, recetas y escenas llenas de humor.

Sam Neill, el actor que cambió los dinosaurios por una granja. Foto: Facebook Sam Neill

Uno de sus rasgos más recordados fue bautizar a sus animales con nombres de reconocidas figuras del cine. Entre ellos estuvieron la vaca Helena Bonham Carter, las ovejas Susan Sarandon y Anjelica Huston, las gallinas Meryl Streep y Laura Dern, y una patita llamada Kylie Minogue.

"El verdadero lujo es la tranquilidad"

Durante sus últimos años, Neill compartió mensajes que reflejaban su filosofía de vida. En uno de sus videos dejó una reflexión sobre el mundo que soñaba:

“Me gustaría una mañana en la que despertara y realmente no hubiera nada que informar. Que no hubiera pestes, ni guerras, ni agresiones, y que las personas simplemente se dejaran en paz y siguieran adelante conviviendo unas con otras”.

Y añadió: “Hoy las olas tienen una altura de tres pies. Las gallinas están poniendo huevos en Otago Central, Nueva Zelanda. El partido de fútbol se jugará como de costumbre el sábado. Alguien podría ganar, pero probablemente todos terminarán empatando. No está pasando nada. Ese es mi sueño. Simplemente seamos amables”.

Sam Neill, el actor que cambió los dinosaurios por una granja. Foto: Facebook Sam Neill

Sus seguidores recordaron este mensaje como una muestra de la personalidad de un actor que encontró felicidad en los pequeños detalles de la vida cotidiana.

Humor, música y cercanía con sus seguidores

Durante la pandemia, Neill ganó aún más cariño del público por sus publicaciones llenas de optimismo. Cantaba con su ukelele, compartía poemas y realizaba videos junto a sus mascotas, mostrando una faceta alejada de los personajes intensos que interpretó en pantalla.

“Nos iría bien con un poco menos de gente chillando en este mundo. No me importa ponerme en ridículo si ayuda a la gente”, dijo en una entrevista, reflejando su intención de transmitir calma y alegría.

Una enseñanza que marcó su vida

Cuando le preguntaron cuál fue la mayor lección que recibió de sus padres, recordó un consejo de su madre que mantuvo presente:

“A veces solo tienes que recomponerte. Es una lección dura, pero es una buena”. Esa frase resume la forma en que enfrentó los momentos difíciles, incluida su batalla contra un linfoma angioinmunoblástico de células T, una enfermedad poco frecuente que hizo pública en 2023.

Sam Neill será recordado como uno de los grandes actores de su generación, pero también como un hombre que encontró su mayor éxito lejos de los reflectores: en una granja, junto a sus animales, haciendo vino y compartiendo un mensaje sencillo que acompañó sus últimos años: vivir con calma, humor y amabilidad.

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