Con puentes flotantes, China rescató a miles de estudiantes atrapados por inundaciones

Equipos de rescate utilizaron puentes flotantes motorizados para evacuar a miles de estudiantes y profesores que permanecían aislados desde hace tres días debido a las intensas inundaciones registradas en un parque educativo de Guigang, en la región de Guangxi, China.

Miles de alumnos son rescatados tras quedar aislados por las lluvias en China

Las fuertes lluvias provocadas por el tifón Maysak dejaron varios centros educativos bajo el agua, además de afectar servicios básicos como electricidad, agua potable e internet. Ante la emergencia, las autoridades desplegaron un operativo para trasladar a las personas afectadas hacia zonas seguras.

Más de 40 equipos de rescate participaron en las labores, que también incluyeron la entrega de alimentos, agua y medicamentos a quienes permanecían en el lugar mientras avanzaban las tareas de evacuación.

Las autoridades informaron que miles de estudiantes y docentes fueron retirados de la zona sin mayores inconvenientes. Mientras tanto, continúan los trabajos de emergencia en las áreas más golpeadas por las inundaciones para atender a las familias afectadas.

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