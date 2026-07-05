Una grave infestación de piojos marcó la tragedia de una niña de 3 años

Con tan solo tres años de edad, una menor falleció debido a una grave infestación de piojos que tenía en la cabeza, tras las condiciones de salubridad en las que vivía, esto en Nueva York, Estados Unidos.

Muere menor de tres años por infestación de piojos en Estados Unidos

De acuerdo con las autoridades locales, el caso ocurrió en la localidad de Corinth, donde la pequeña Joycelynn Ann Dylewski sufrió durante varios meses una infestación de piojos, Por lo que le dio una anemia grave debida a estos animales, y posteriormente perdió la vida el pasado 19 de febrero del 2025.

Según se informó, la pequeña vivía junto a sus padres Matthew Dylewski, de 34 años, y Samantha Dylewski, de 33, en un departamento que presentaba condiciones extremas de deterioro.

¿Qué pasó con los padres de la menor tras la muerte?

Cabe resaltar que el 22 de junio de 2026 el caso volvió a tomar fuerza debido a que las autoridades sentenciaron al padre por la muerte de la pequeña.

“Fracasaste como padre. Tu única responsabilidad era protegerla. Tenía tres años y fallaste de la manera más terrible. Dependía totalmente de ti. Esto era completamente evitable, es inaceptable y quiero que reflexiones sobre ello”, le dijo el juez.

Por su parte, la madre de la menor recibió su condena el pasado 8 de junio, ambos casos fueron sentenciados a cuatro años de prisión.

Fuente: tv azteca Sinaloa.

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