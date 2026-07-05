Las impactantes imágenes que dejó el doble sismo en una piscina de Venezuela (video)

Las cámaras de seguridad registraron el impresionante momento en que el doble sismo ocurrido en el estado de La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de junio, generó una seicha sísmica en una piscina, un fenómeno que hizo que el agua se desplazara violentamente de un extremo a otro.

En las imágenes se observa cómo, segundos después del movimiento telúrico, el agua comienza a oscilar con fuerza, formando olas que impactan contra los bordes de la piscina, dando la impresión de una gigantesca ola provocada por el terremoto.

¿Qué es una seicha sísmica?

La seicha sísmica es un fenómeno que ocurre cuando un sismo hace oscilar el agua contenida en espacios cerrados o semicerrados, como piscinas, lagos, embalses o puertos. Aunque puede parecer similar a un tsunami, se trata de un comportamiento distinto generado por la vibración del terreno.

El doble sismo registrado en La Guaira también fue percibido en Caracas y otras regiones cercanas, causando alarma entre la población, aunque sin reportes de daños de gran magnitud en las zonas donde se sintió con mayor intensidad.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales por la fuerza con la que el agua reaccionó al movimiento de la tierra, convirtiéndose en uno de los registros más llamativos del evento sísmico.

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