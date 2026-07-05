¡Atención! El frío marcará el inicio de las vacaciones en estos departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el inicio de las vacaciones de invierno estará acompañado por un descenso de las temperaturas en gran parte del país. Mientras el occidente registrará mañanas más frías, en el oriente ingresará un frente frío de intensidad débil que provocará un descenso en las temperaturas máximas.

La entidad recomendó a la población tomar precauciones, especialmente con niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, debido a las condiciones climáticas previstas para los primeros días del receso escolar.

La Paz y El Alto tendrán mañanas más frías

El pronosticador del Senamhi, Diego Perales, explicó que en La Paz, El Alto y la región de los valles predominarán cielos despejados o poco nubosos, condición que favorecerá el descenso de las temperaturas mínimas.

En la ciudad de La Paz se esperan temperaturas entre 2 y 4 grados centígrados, mientras que en El Alto las mínimas oscilarán entre 1 grado bajo cero y 3 grados.

El especialista añadió que este comportamiento también se presentará en Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, donde continuarán las bajas temperaturas durante los próximos días.

Frente frío llegará al oriente

En el oriente y la región del Chaco se prevé el ingreso de un frente frío durante este lunes. No obstante, el Senamhi aclaró que será un fenómeno de intensidad débil.

Aunque no provocará un descenso importante en las temperaturas mínimas, sí reducirá las temperaturas máximas entre 6 y 9 grados, principalmente en el Chaco, el norte integrado de Santa Cruz y el sur de la Chiquitanía.

Coincide con el inicio del receso escolar

El pronóstico coincide con el comienzo de las vacaciones de invierno dispuesto por el Ministerio de Educación, por lo que las autoridades recomendaron a las familias abrigar adecuadamente a los estudiantes y extremar los cuidados para prevenir enfermedades respiratorias propias de la temporada.

"En la ciudad de La Paz se esperan mínimas entre 2 y 4 grados y en El Alto entre 1 grado bajo cero y 3 grados", informó el pronosticador del Senamhi, Diego Perales.

"En el oriente ingresará un frente frío de características débiles que hará descender las temperaturas máximas entre 6 y 9 grados", agregó.

El Senamhi recomendó mantenerse informado a través de sus canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico para los próximos días.

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