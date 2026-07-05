¡De no creer! Roban 354 metros de rieles en Oruro; buscan a los responsables

La empresa Ferroviaria Andina denunció este sábado el robo de 354 metros de rieles en el tramo ferroviario comprendido entre los municipios de Poopó y Machacamarca, en el departamento de Oruro, y advirtió que este hecho pone en riesgo la seguridad de las operaciones ferroviarias.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa afirmó que el robo no solo perjudica a Ferroviaria Andina, sino también al Estado boliviano, debido a que afecta una infraestructura estratégica para el transporte ferroviario.

“Estos robos arriesgan la seguridad de nuestros colaboradores y afectan las operaciones ferroviarias”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

Coordinan acciones para identificar a los responsables

Ferroviaria Andina informó que ya coordina acciones con las autoridades policiales y judiciales para identificar y capturar a los responsables del robo.

La empresa aseguró que realiza las gestiones necesarias para que los autores del hecho sean puestos a disposición de la justicia y respondan por los daños ocasionados a la infraestructura ferroviaria.

Preocupación por la seguridad de la vía férrea

El robo de rieles representa un riesgo para la circulación de trenes y la integridad de los trabajadores que operan en la red ferroviaria. Por ello, la empresa reiteró la importancia de proteger la infraestructura y sancionar este tipo de delitos que afectan el funcionamiento del sistema ferroviario nacional.

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