TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Policial

¡De no creer! Roban 354 metros de rieles en Oruro; buscan a los responsables

La empresa Ferroviaria Andina denunció la sustracción de 354 metros de rieles entre Poopó y Machacamarca y advirtió que el hecho compromete la seguridad de las operaciones ferroviarias.

Juan Marcelo Gonzáles

05/07/2026 12:35

Agregar Reduno en
Foto: Ferrocarril de Oruro, denuncian robo de rieles ABI
Oruro

Escuchar esta nota

La empresa Ferroviaria Andina denunció este sábado el robo de 354 metros de rieles en el tramo ferroviario comprendido entre los municipios de Poopó y Machacamarca, en el departamento de Oruro, y advirtió que este hecho pone en riesgo la seguridad de las operaciones ferroviarias.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa afirmó que el robo no solo perjudica a Ferroviaria Andina, sino también al Estado boliviano, debido a que afecta una infraestructura estratégica para el transporte ferroviario.

“Estos robos arriesgan la seguridad de nuestros colaboradores y afectan las operaciones ferroviarias”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

Coordinan acciones para identificar a los responsables

Ferroviaria Andina informó que ya coordina acciones con las autoridades policiales y judiciales para identificar y capturar a los responsables del robo.

La empresa aseguró que realiza las gestiones necesarias para que los autores del hecho sean puestos a disposición de la justicia y respondan por los daños ocasionados a la infraestructura ferroviaria.

Preocupación por la seguridad de la vía férrea

El robo de rieles representa un riesgo para la circulación de trenes y la integridad de los trabajadores que operan en la red ferroviaria. Por ello, la empresa reiteró la importancia de proteger la infraestructura y sancionar este tipo de delitos que afectan el funcionamiento del sistema ferroviario nacional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD