Interceptan lancha con más de 3.000 litros de gasolina en el Titicaca

Efectivos del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) secuestraron 3.140 litros de gasolina que eran transportados de manera ilegal en el lago Titicaca, cerca de la localidad de Tiquina, en el departamento de La Paz.

El decomiso se realizó durante un patrullaje de control, cuando los militares interceptaron una lancha de color blanco que transportaba 157 bidones de 20 litros cada uno, con un total de 3.140 litros de gasolina, según un reporte oficial.

Conductor fue aprehendido

Durante la intervención, el conductor de la embarcación no presentó documentación que acreditara la procedencia legal del combustible ni autorizaciones para su transporte.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y al traslado del caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), instancia que asumirá las investigaciones para determinar el destino del carburante y las posibles responsabilidades.

Continuarán los controles

El CEO-LCC informó que los operativos de control continuarán en distintos puntos del país con el objetivo de evitar el acopio, transporte ilegal y comercialización de combustibles a precios elevados, en el marco de la lucha contra el contrabando de hidrocarburos.

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