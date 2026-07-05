Un joven fue víctima de un atraco cuando esperaba un servicio de taxi por aplicación en inmediaciones de la avenida Roca y Coronado, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tres delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lo sorprendieron, lo golpearon y le arrebataron su teléfono celular antes de darse a la fuga.

De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad de la zona, la víctima salió de su domicilio para abordar el vehículo solicitado mediante una aplicación móvil. Al observar que una motocicleta se acercaba, creyó que se trataba del conductor que lo recogería; sin embargo, dos de los ocupantes descendieron rápidamente y lo atacaron.

Tras reducir al joven mediante golpes, los antisociales le quitaron sus pertenencias, principalmente su celular, y escaparon junto al tercer cómplice que permanecía al mando de la motocicleta.

Las grabaciones muestran con claridad la secuencia del asalto y podrían ser determinantes para identificar a los responsables. Vecinos de la zona y la víctima solicitaron a la Policía intensificar las investigaciones, ya que existe la sospecha de que los mismos sujetos estarían vinculados a otros hechos delictivos cometidos bajo una modalidad similar.

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