El dólar paralelo vuelve a moverse: así cotiza este domingo en Bolivia

El dólar paralelo mantuvo su cotización este domingo 5 de julio y continúa en la barrera de los Bs 10 para la compra, de acuerdo con la actualización de las plataformas digitales que realizan el seguimiento del comportamiento de la divisa en el mercado informal.

Según la última actualización del portal especializado, realizada a las 7:23, el dólar se cotiza en Bs 10,00 para la compra y Bs 9,98 para la venta. En comparación con el cierre de la jornada del sábado, el precio de compra no registró variaciones, mientras que la cotización para la venta descendió levemente de Bs 9,99 a Bs 9,98.

Con este comportamiento, la divisa continúa oscilando alrededor de los Bs 10, un nivel que se ha mantenido como referencia en el mercado paralelo durante los últimos días.

Tipo de cambio oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene vigente para el fin de semana un tipo de cambio oficial de Bs 9,83, dentro del actual régimen de tipo de cambio flexible.

La diferencia entre ambas cotizaciones refleja la brecha existente entre el mercado oficial y el paralelo, utilizado como referencia por algunos sectores para operaciones comerciales y financieras fuera del sistema regulado.

Las plataformas que monitorean el mercado informal actualizan los valores de acuerdo con la oferta y la demanda, por lo que la cotización puede registrar nuevas variaciones a lo largo de la jornada.

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