El dólar paralelo vuelve a subir: así cotiza esta tarde en Bolivia

El dólar paralelo registró un nuevo ajuste este sábado 4 de julio y volvió a alcanzar la barrera de los Bs 10 para la compra, de acuerdo con la actualización de las plataformas digitales que realizan el seguimiento de la cotización de la divisa en el mercado informal.

Según el portal dolarboliviahoy.com, actualizado a las 12:39, el dólar se cotiza en Bs 10,00 para la compra y Bs 9,99 para la venta, mostrando un ligero incremento respecto a la jornada anterior.

La cotización refleja que la divisa mantiene una tendencia cercana a los Bs 10 durante los últimos días, con variaciones moderadas en el mercado paralelo.

Diferencia con el dólar oficial

Mientras el mercado paralelo registra este comportamiento, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene para este sábado y domingo un Tipo de Cambio Oficial de Bs 9,83, establecido dentro del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

De esta manera, la diferencia entre ambos mercados se mantiene, aunque el dólar paralelo continúa siendo una referencia utilizada por distintos sectores económicos para operaciones comerciales y financieras fuera del sistema regulado.

Las plataformas que monitorean la cotización del mercado informal actualizan los valores en función de la oferta y la demanda, por lo que el precio puede presentar nuevas variaciones durante el transcurso de la jornada.

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