¡Atención! Así se cotiza el dólar paralelo tras el primer día del tipo de cambio oficial

El mercado cambiario en Bolivia inició la semana con relativa estabilidad luego de la entrada en vigencia del nuevo régimen de tipo de cambio oficial flexible. En su primer día de aplicación, el dólar paralelo se mantuvo cerca del umbral de los Bs 10, sin registrar variaciones significativas respecto a las jornadas previas.

Este lunes 29 de junio, el Banco Central de Bolivia (BCB) comenzó a publicar diariamente el nuevo tipo de cambio oficial, que abrió en Bs 9,73 por dólar, reemplazando el anterior esquema de cotización fija.

Mientras tanto, en el mercado paralelo la divisa estadounidense continuó cotizándose en niveles elevados. Durante la última referencia disponible, el dólar alcanzó Bs 9,88 para la compra y Bs 9,85 para la venta, luego de haber oscilado durante la mañana entre Bs 9,60 y Bs 9,86, reflejando leves ajustes sin modificar la tendencia predominante.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones siguen siendo utilizadas por comerciantes, importadores y otros actores económicos como referencia para diversas transacciones.

Con la implementación del régimen de tipo de cambio flexible, el Gobierno busca unificar la referencia del dólar en el mercado y reducir las distorsiones existentes entre la cotización oficial y las operaciones realizadas fuera del sistema financiero.

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