Un momento de tensión se vivió durante las labores de rescate en La Guaira, Venezuela, cuando un rescatista estadounidense cuestionó la decisión de detener temporalmente una maniobra de búsqueda de sobrevivientes.

Según el relato difundido, el voluntario reclamó ante Diosdado Cabello luego de que se ordenara frenar los trabajos para permitir un "silencio sísmico" que, según las autoridades, ayudaría a que los perros de rescate pudieran detectar posibles sonidos debajo de los escombros.

"¿No quieres que vaya y ayude a la persona que está allí?", habría expresado el rescatista durante el intercambio, en referencia a una posible víctima atrapada en la zona afectada.

La situación generó un momento de tensión entre los equipos que participan en el operativo, mientras la prioridad continúa siendo encontrar personas con vida tras el desastre.

Pese al incidente, el contingente de Estados Unidos permaneció desplegado en el área afectada y continuó trabajando contra el tiempo junto a los equipos de emergencia locales e internacionales.

Los rescatistas mantienen la búsqueda activa, conscientes de que cada minuto puede ser determinante para localizar a posibles sobrevivientes entre las estructuras colapsadas.

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