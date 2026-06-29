Un momento de extrema tensión y humanidad quedó registrado en video durante las labores de emergencia tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela, donde un civil, sin equipo de seguridad, logró rescatar a una persona atrapada entre los restos de un edificio colapsado.

El hecho ocurrió en las residencias Belo Horizonte, en Catia La Mar, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los fuertes sismos que provocaron severos daños estructurales en la región costera.

En las imágenes se observa a un hombre no identificado, que únicamente llevaba un casco de motocicleta, escalando con precaución entre los escombros del edificio destruido. Sin cuerdas de seguridad ni equipo especializado, el civil logró llegar hasta el último piso de la estructura colapsada, donde una víctima permanecía atrapada.

El rescate se desarrolló en medio de un escenario de caos y urgencia, mientras vecinos y equipos de emergencia trabajaban contrarreloj para intentar localizar sobrevivientes entre las ruinas.

La escena refleja no solo la magnitud del desastre, sino también la solidaridad y el coraje de ciudadanos que, en medio del peligro, no dudaron en intervenir para salvar vidas. El acto del rescatista improvisado ha sido destacado por testigos como un gesto de valentía extrema en medio de la tragedia.

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