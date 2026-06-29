En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los terremotos, una historia de esperanza conmovió a miles de personas en redes sociales. Un equipo de búsqueda y rescate de El Salvador logró salvar con vida a un perrito que permanecía atrapado entre los escombros en el sector de Residencias Karina, en el estado de La Guaira.

El rescate fue compartido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien publicó imágenes del momento y pidió ayuda para encontrar a los dueños del animal.

"Hemos encontrado con vida a este perrito en Residencias Karina. No sabemos su nombre, pero se encuentra en muy buen estado de salud. Si alguien es su dueño, por favor acérquese a nuestros equipos y muestre alguna fotografía o video en su celular para poder hacerle la entrega", escribió el mandatario en sus redes sociales.

En el video se observa a los rescatistas salvadoreños recorriendo una zona completamente destruida mientras buscan señales de vida bajo los escombros. Uno de los integrantes del equipo anuncia: "Somos el equipo de búsqueda y rescate de El Salvador, si hay alguna persona con vida que hable o emita algún sonido". Instantes después, otro rescatista responde: "Negativo, solo un perrito escuchó".

Poco después, las imágenes muestran cómo el equipo localiza al animal y lo saca cuidadosamente de entre los restos de la estructura colapsada. El can aparece consciente y en buen estado de salud, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio del desastre.

El rescate ocurre cuando continúan las intensas labores de búsqueda en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos que sacudieron Venezuela. Equipos de Estados Unidos, Perú, El Salvador, Alemania, Suiza y Venezuela mantienen las operaciones para encontrar sobrevivientes, mientras el Gobierno informó un saldo de cerca de 1.500 fallecidos y 3.150 heridos.

A pesar de la devastación, historias como la del pequeño perro rescatado recuerdan que, incluso entre los escombros, aún es posible encontrar motivos para la esperanza.



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