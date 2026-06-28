Ola de calor histórica en Alemania deja dos muertos en Berlín y un desaparecido en Hamburgo

Dos personas perdieron la vida en Berlín mientras se bañaban y otra fue dada por desaparecida en Hamburgo después entrar en el río Elba en plena ola de calor en Alemania, país que registra récord históricos de altas temperaturas.

Según informó este domingo la televisión pública alemana ARD, que citó fuentes policiales, dos personas murieron en Berlín en "accidentes mientras se bañaban".

Se trata de dos hombres, uno de 42 años y otro de 45 años, cuyos cuerpos aparecieron sin vida, respectivamente, en un lago del distrito de Charlottemburgo, en el oeste de la capital germana, y otro en el puerto de Tempelhof, en el sur berlinés.

La radiotelevisión regional del norte de Alemania NDR, por su parte, citó a los Bomberos al informar de que un hombre fue dado por desaparecido en la noche del sábado en el Elba.

Los servicios de los bomberos fueron requeridos después de avistarse sobre las 20.30 GMT en el agua del río Elba a tres personas, dos de ellas fueron rescatadas pero la otra fue dada por desaparecida.

Los Bomberos de Hamburgo recuerdan a la población en estos días de ola de calor que no se bañen en el río Elba por los riesgos que entraña. "El Elba no cumple los requisitos exigidos" y, "sobre todo por motivos de seguridad, no es apto para el baño", indican los bomberos de la norteña ciudad portuaria germana.

Alemania atraviesa una ola de calor en la que el sábado se superó la temperatura máxima récord, con 41,5 grados, medidos por el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, en el estado federado oriental de Sajonia Anhalt. El municipio alemán de Kubschütz, también situado en el este germano, registró en la noche del sábado a este domingo una temperatura mínima de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas.

EFE

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