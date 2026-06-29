Entre escombros y esperanza: rescatistas buscan vida en La Guaira

La búsqueda de sobrevivientes continúa en La Guaira, el estado venezolano más afectado por los terremotos que sacudieron al país el pasado miércoles. Tras cuatro días de emergencia, rescatistas de Venezuela, Estados Unidos, Perú, El Salvador, Alemania, Suiza y Brasil trabajan entre estructuras colapsadas, edificios inhabitables y zonas marcadas por la destrucción.

Según constató EFE, los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos, pero también han logrado encontrar personas con vida, lo que mantiene encendida la esperanza en medio del dolor.

En el sector Caribe, un funcionario policial, que pidió mantener su nombre en reserva, informó a EFE que una persona fue rescatada con vida alrededor de las 15:00 hora local.

En esa misma zona, un equipo integrado por rescatistas de Estados Unidos, Suiza y El Salvador, junto a bomberos venezolanos, intentaba rescatar a un niño con vida, tras escuchar gritos bajo los escombros y recibir señales de perros entrenados para estas labores.

Foto EFE.

La información fue confirmada por Meredith Pool, del grupo estadounidense Gideon Rescue, y por bomberos venezolanos.

Rescates difíciles y riesgo permanente

John Boquett, teniente coronel de los Bomberos de Caracas, explicó a EFE que este tipo de rescate resulta especialmente complejo porque hay muy poco espacio para trabajar. Por esa razón, los equipos deben utilizar herramientas de mano y evitar maquinaria pesada que pueda provocar nuevos derrumbes.

A medida que avanzan entre los restos de concreto, los rescatistas colocan soportes de madera para estabilizar las estructuras y reducir el riesgo de colapso.

“La temperatura complica las operaciones”

En Corales, Javier Erken, integrante del grupo de 40 bomberos peruanos que llegó el viernes a Venezuela, informó que en las últimas horas lograron rescatar a una mujer de 60 años que había quedado atrapada en un edificio de seis pisos.

El equipo peruano también trabaja con una perra entrenada para detectar personas con vida o fallecidas bajo los escombros.

Erken explicó que uno de los factores que más dificulta las labores en La Guaira es la alta temperatura, tanto por el desgaste físico del personal como por la rápida descomposición de los cuerpos.

“Lo que está diferenciando acá, en La Guaira, y nos está pegando muchísimo, es la temperatura. La temperatura complica las operaciones, primero por la deshidratación del personal; lo segundo es la descomposición rápida de los cadáveres”, señaló.

En algunas zonas, el olor es tan intenso que se percibe incluso con mascarillas, en medio de edificios colapsados, quemados, desalojados o declarados inhabitables.

Pese al paso de casi 100 horas desde los terremotos, el rescatista peruano aseguró que aún existen posibilidades de encontrar personas con vida.

“Una cosa es lo que diga la teoría y otra es lo que dice la experiencia”, afirmó.

Apoyo internacional y hospital de campaña

En la misma zona, Armin Braun, jefe de la misión brasileña de rescate, informó a EFE que desde este lunes comenzará a funcionar un hospital de campaña de la Marina de Brasil, con 48 personas destinadas a brindar atención médica.

Foto EFE.

Además, Brasil cuenta con 80 integrantes en labores de búsqueda y rescate, lo que eleva a 128 el número de brasileños desplegados en misiones humanitarias en La Guaira.

El estado costero se ha convertido en el epicentro de la devastación. En sus calles confluyen rescatistas, sobrevivientes, militares, policías y familias que esperan noticias de sus seres queridos.

Silencio para escuchar vida

En medio del caos, miles de motocicletas circulan por las zonas afectadas, generando un ruido constante. Por momentos, los funcionarios piden apagar los motores para intentar escuchar posibles gritos de sobrevivientes atrapados bajo los escombros.

La emergencia también ha estado marcada por saqueos en numerosos comercios de La Guaira. En varios negocios destruidos o cerrados se observan carteles y pintas con mensajes como “Ya fue saqueado”.

Mientras tanto, la actividad comercial permanece casi paralizada. La poca venta visible proviene de trabajadores informales que ofrecen bebidas o aceites para automóviles.

En medio de la emergencia, persiste la falta de claridad sobre las cifras oficiales. Prensa Presidencial informó este domingo que al menos 33 personas fueron rescatadas con vida, aunque no precisó el período exacto de esos rescates.

El Gobierno también reportó cerca de 1.500 fallecidos y 3.150 heridos desde los terremotos del miércoles. Sin embargo, este último dato ha variado durante la semana, ya que anteriormente el ministro de Salud, Carlos Alvarado, había informado de 4.300 heridos.

Mientras las cifras se actualizan y las labores continúan, La Guaira vive entre dos escenas opuestas: el dolor de los cuerpos recuperados y la esperanza de cada señal de vida bajo los escombros.

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