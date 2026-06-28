¿Debe al banco en dólares? Esto pasará con su cuota con el tipo de cambio flexible

Si usted tiene un crédito bancario en bolivianos, el cambio al régimen de tipo de cambio flexible no debería modificar el monto de sus cuotas. Así lo explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, al indicar que la gran mayoría de los préstamos vigentes en el sistema financiero nacional fue otorgada en moneda nacional.

De acuerdo con la autoridad, el 99,3% de los créditos en Bolivia está denominado en bolivianos, por lo que sus condiciones de pago permanecerán sin cambios pese a la flexibilización del tipo de cambio.

“El 99,3% de los créditos está en moneda nacional, por lo tanto esas personas no van a ver ningún cambio en el pago de sus cuotas”, afirmó Espinoza, según BTV.

Créditos en bolivianos mantienen sus condiciones

El ministro explicó que los préstamos destinados a la compra de vivienda, vehículos, actividades productivas o emprendimientos continuarán pagándose bajo las mismas condiciones pactadas con las entidades financieras.

Esto significa que el nuevo esquema cambiario no modificará la tasa de interés, el capital adeudado ni el valor de las cuotas de los créditos otorgados en bolivianos.

La aclaración busca llevar tranquilidad a miles de prestatarios que expresaron dudas tras el anuncio del nuevo régimen cambiario.

¿Qué pasa con los créditos en dólares?

Espinoza precisó que solo el 0,7% de la cartera crediticia fue otorgada en dólares estadounidenses. En esos casos, las cuotas sí estarán sujetas al nuevo tipo de cambio oficial y podrían variar según la cotización vigente.

Por ello, el impacto directo del nuevo régimen cambiario recaería únicamente sobre quienes mantienen obligaciones financieras en moneda extranjera.

Nuevo régimen cambiario

Desde este lunes, Bolivia dejará atrás el régimen de tipo de cambio fijo y adoptará un sistema de tipo de cambio flexible. Con este cambio, la cotización oficial del dólar comenzará a ajustarse en función de la oferta y la demanda del mercado.

La medida forma parte del paquete económico anunciado por el Gobierno para enfrentar la escasez de divisas, normalizar el mercado cambiario y dar una nueva señal al sistema financiero.

En medio de la incertidumbre, el mensaje oficial apunta a despejar una preocupación central para las familias: quienes tienen créditos en bolivianos seguirán pagando la misma cuota acordada con sus bancos.

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