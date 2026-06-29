Carabineros detienen a presunto “chutero” que intentaba pasar un vehículo robado a Bolivia

De acuerdo con la información preliminar, el operativo se activó luego de que los efectivos verificaran que el motorizado contaba con un reporte por robo. Tras la confirmación, el conductor fue reducido y aprehendido por las fuerzas de seguridad.

La intervención forma parte de los controles que Carabineros ejecuta en sectores fronterizos para frenar el traslado ilegal de vehículos hacia Bolivia y desarticular redes vinculadas al robo y tráfico de automóviles.

En los últimos años, este tipo de delitos ha generado preocupación en ambos lados de la frontera, debido al ingreso irregular de motorizados robados que luego son comercializados o trasladados por rutas clandestinas.

Las autoridades chilenas mantienen operativos de fiscalización en pasos fronterizos y zonas de difícil acceso, con el objetivo de impedir que vehículos sustraídos sean sacados del país.

El detenido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes, mientras se investiga si actuaba solo o si formaba parte de una red dedicada al traslado de autos robados hacia territorio boliviano.

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