Tarija: hallan cocaína camuflada en un dispensador de agua

Las tareas de control y fiscalización en los centros logísticos de Tarija permitieron desarticular un nuevo e ingenioso método de transporte de sustancias ilícitas. Durante las inspecciones rutinarias de encomiendas en la avenida Circunvalación, los agentes policiales detectaron un bulto sospechoso que levantó alertas inmediatas por su ruta y embalaje.

El cargamento ilícito consistía en un contenedor de yute que resguardaba un electrodoméstico común enviado desde La Paz con destino a la frontera. Al evaluar la estructura interna del dispensador de agua, los peritos descubrieron cinco paquetes ocultos que dieron positivo para clorhidrato de cocaína de alta pureza.

Las autoridades correspondientes ordenaron el secuestro inmediato de la mercancía ilegal para evitar su comercialización. Asimismo, el Ministerio Público confiscó toda la documentación de la empresa transportadora con el objetivo de identificar a los responsables de este envío.

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