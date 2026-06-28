Frente frío golpeará Santa Cruz: estas serán las zonas con temperaturas más extremas

El Reporte Meteorológico Nº 259 del Lic. Luis Alberto Alpire, conocido como ‘El señor del clima’, prevé una semana de cambios drásticos y una marcada inestabilidad climática en todo el departamento de Santa Cruz entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2026. En este sentido, las condiciones iniciales presentarán vientos leves del sur el lunes, los cuales rotarán rápidamente hacia el norte el martes con ráfagas intensas que alcanzarán su mayor fuerza durante el miércoles.

Una transición marcada por ráfagas intensas

Esta primera etapa del fenómeno generará mañanas notablemente frías y tardes cálidas en la mayor parte de las provincias cruceñas. Las corrientes del norte golpearán con especial fuerza a los Valles Cruceños y la Chiquitanía, registrando velocidades de entre 50 y 60 kilómetros por hora antes del cambio definitivo de cuadrante.

Durante la noche del miércoles 1 de julio, un frente frío de consideración impactará el territorio provocando lluvias de baja intensidad y un drástico desplome de las temperaturas. Los termómetros registrarán sus valores más bajos durante la madrugada del viernes, afectando de manera generalizada a la población.

Temperaturas mínimas al extremo en las provincias

La región de los Valles Cruceños sentirá el impacto más severo de este fenómeno con una temperatura mínima que descenderá hasta los 4°C. Por su parte, la provincia Cordillera registrará una mínima de 7°C con ráfagas concentradas en Charagua, mientras que Andrés Ibáñez, el Norte Integrado y la Chiquitanía reportarán un piso térmico de 11°C.

El área metropolitana y el Norte Integrado soportarán vientos sostenidos del sur que rozarán los 70 kilómetros por hora, manteniendo cielos cubiertos y precipitaciones débiles hasta el jueves. Debido a la combinación de la humedad ambiental y la velocidad del viento, la sensación térmica real se reducirá tres grados por debajo de lo marcado por los termómetros oficiales.

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