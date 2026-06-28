Gobierno y COB instalarán mesas de trabajo a partir de esta semana

El Poder Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana reactivarán los canales institucionales mediante la instalación formal de cinco mesas de trabajo técnico. Este encuentro busca materializar los puntos acordados en la agenda conjunta que devolvió la normalidad al territorio nacional.

Las reuniones bilaterales iniciarán sus funciones operativas inmediatamente después de haberse cumplido una semana del levantamiento total de las protestas. El propósito principal es canalizar de forma pacífica las demandas sociales tras un complejo periodo que mantuvo paralizadas las principales carreteras del país por más de cincuenta días.

Estructura de las demandas sociales

Las comisiones de trabajo enfocarán sus esfuerzos en evaluar el pliego petitorio correspondiente a la gestión de este año. Los ejes del debate abarcarán reformas sustanciales en materia laboral, planes de reactivación productiva, políticas de seguridad social y preservación del medio ambiente.

La estructura dirigencial de los trabajadores confirmó que la delegación encargada de defender estas propuestas se encuentra plenamente conformada y lista para el debate. Actualmente la única definición pendiente corresponde a la designación oficial del recinto físico donde se albergarán de forma permanente estas mesas técnicas.

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