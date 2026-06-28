De días a horas: se reducen las filas por gasolina en La Paz y Cochabamba

El panorama en las estaciones de servicio de la ciudad de La Paz mostró un cambio favorable este domingo, transformando las angustiantes esperas de días en filas de apenas unas horas. En un recorrido por la sede de gobierno, se evidenció que los puntos de carga lucen filas considerablemente más cortas, concentrando entre ocho y diez vehículos por surtidor. Un conductor en la zona relató su experiencia: "Más o menos tengo dos horas esperando. No ha llegado la gasolina todavía. Lo ideal sería que no hagamos filas, que haya una continuidad en el abastecimiento.”

El panorama en Cochabamba

Por su parte, en la Llajta la situación mantiene una tendencia similar de descongestión, aunque el diésel continúa registrando una demanda superior que ralentiza el tránsito. De acuerdo a un sondeo, los conductores cochabambinos deben esperar un promedio de tres horas en filas que se extienden a lo largo de cuatro o cinco cuadras para poder reabastecer sus tanques. A pesar de la demora actual, los trabajadores reportan que al menos existe la certeza de que el suministro se está entregando de forma continua en los puntos autorizados.

La persistencia de estas colas, aunque más ágiles, genera un perjuicio económico directo en los ciudadanos que dependen de sus vehículos para generar ingresos diarios. En este sentido, un ciudadano que trabaja como repartidor (delivery) lamentó la situación: “Estoy esperando ya tres horas o menos hemos esperado. He ido a otro surtidor, que está más abajo, pero estaba súper lleno, más que aquí. Por eso he venido aquí. Es un perjuicio porque yo trabajo como repartidor y me perjudica”.

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