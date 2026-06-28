Restos del alcalde Pablo Guaristi llegan a Ascensión de Guarayos; este domingo será su entierro

Los restos del alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos, Pablo Eddie Guaristi Peredo, llegaron la tarde de este sábado hasta el municipio, donde autoridades, familiares, vecinos y representantes institucionales le dieron el último adiós.

El cortejo fúnebre partió desde la ciudad de Santa Cruz y arribó a Ascensión de Guarayos escoltado por una patrulla policial.

A lo largo de la carretera de ingreso al municipio, decenas de pobladores aguardaron el paso del vehículo fúnebre con globos blancos, como muestra de despedida y respeto hacia la autoridad fallecida.

Recibimiento y velatorio

A su llegada, representantes de la iglesia local encabezaron la comitiva y guiaron el carro fúnebre hasta el salón velatorio.

El funeral se realiza frente a la plaza principal, en la sede de los ganaderos, donde la población podrá acompañar a la familia y rendir homenaje al alcalde.

Durante la jornada, familiares, amigos, autoridades y vecinos expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Guaristi Peredo, quien ejercía como alcalde del municipio de Ascensión de Guarayos.

Sepelio será este domingo

Para este domingo se tiene prevista la misa de cuerpo presente a las 10:00.

Posteriormente, a las 12:00, se realizará un acto de homenaje póstumo antes del traslado de los restos hasta el cementerio general del municipio, donde será enterrado.

El programa fúnebre fue organizado por autoridades municipales y familiares, en medio de un ambiente de profundo pesar.

Duelo municipal por tres días

Mediante el Decreto Municipal 09/2026, la Alcaldía de Ascensión de Guarayos declaró duelo por tres días en todo el municipio.

La medida derivó en la suspensión de actividades recreativas, acontecimientos sociales y espectáculos públicos, en señal de respeto por la autoridad fallecida.

El viernes, el alcalde en suplencia, Robert Schock, comunicó el fallecimiento de Guaristi Peredo debido a complicaciones en su salud.

Durante esa jornada, sus restos fueron velados por familiares en la ciudad de Santa Cruz, antes de ser trasladados hasta Ascensión de Guarayos.

Último adiós

La llegada del cortejo fúnebre estuvo marcada por el recogimiento de la población, que salió a las calles para despedir a su alcalde.

Los globos blancos, las muestras de silencio y el acompañamiento de los vecinos reflejaron el impacto de su partida en el municipio.

Ascensión de Guarayos vive días de duelo y despedida, mientras se prepara para rendir este domingo el homenaje final a Pablo Eddie Guaristi Peredo.

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